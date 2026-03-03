Об этом сообщает Ynet со ссылкой на представителя израильской службы безопасности.

Что известно об атаке?

По информации израильских источников, удар был нанесен по объекту, где находились члены Совета экспертов – органа, ответственного за избрание верховного лидера Ирана. Именно в этот момент, по данным собеседника издания, продолжалось голосование и подсчет бюллетеней по кандидатуре преемника Хаменеи.

Совет экспертов насчитывает 88 членов, однако пока неизвестно, сколько именно из них находились в здании во время атаки. Также нет подтвержденной информации о погибших или раненых.

Израильская сторона заявляет, что удар был нанесен в рамках более широкой военной операции против стратегических объектов в Тегеране.

Примерно за час до появления сообщений в СМИ израильская армия объявила о начале новой волны авиаударов по иранской столице. По словам представителей ЦАХАЛ, эти удары направлены на военную инфраструктуру и объекты, связанные с структурами безопасности Ирана.

Иранская сторона официально пока не комментировала информацию об атаке на здание Совета экспертов. В то же время местные медиа сообщают о взрывах в разных районах Тегерана.

Почему ударили именно по Совету экспертов?