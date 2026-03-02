Про це повідомляють іранські ЗМІ.

Що відомо про загибель Мансуре Ходжасте Багерзаде?

За даними іранських медіа, дружина верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, Мансуре Ходжасте Багерзаде, померла після того, як, зазнала поранень після американо-ізраїльських ударів.

Державне ЗМІ Ірану Press TV оголосило, що Мансуре Ходжасте Багерзаде "прийняла мученицьку смерть" після нападу. Подальші подробиці щодо обставин смерті жінки іранського аятоли все ще очікуються.



Мансуре Ходжасте Багерзаде, дружина Алі Хаменеї, загинула після ударів США та Ізраїлю / Фото іранських ЗМІ

У відкритих джерелах інформації про дружину покійного верховного лідера Ірану не так багато. Мансуре Ходжасте Багерзаде народилася 1947 року в перській релігійній родині в Мешхеді.

Її батьком був Мохаммед Есмаїл Ходжасте Багерзаде, відомий бізнесмен у Мешхеді. Вона також була сестрою Хассана Ходжасте Багерзаде, колишнього заступника директора Телемовлення Ісламської Республіки Іран (IRIB).

Мансуре вперше зустрілася з Алі Хаменеї на приватній церемонії в 1964 році. Вони одружилися наступного року. Їхню шлюбну проповідь прочитав аятола Мохаммед Хаді Мілані.

У Багерзаде та Хамейні було 4 сини та 2 доньки: Моджтаба, Мустафа, Масуд, Масьям, Бошра і Хода.

