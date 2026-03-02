Про це повідомляє російський пропагандистський канал SHOT. Іще був вибух біля російського каналу RT.

Що відомо про вибухи в Тегерані сьогодні та що з російським посольством?

SHOT пише, що вдень 2 березня було гучно біля російського посольства.

Вибух біля посольства Росії у Тегерані – ЦАХАЛ завдав удару по одній із центральних площ столиці Ірану,

– ідеться в повідомленні.

ClashReport підтверджує удари, але не вказує, чи справді це біля посольства РФ.

Російська пропагандистська агенція ТАСС цитує Армію оборони Ізраїлю, мовляв, ВВС Ізраїлю розпочали широкомасштабну серію ударів по урядових об'єктах у центрі Тегерана.

Також там пишуть, що вибух пролунав поряд з офісом телеканалу RT (раніше – Russia Today) у Тегерані, триває евакуація.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що співробітники посольства не постраждали. будівля ціла.

"У ці хвилини атаки в Ірані зосереджені на базах екстреної внутрішньої безпеки, сил Басідж та Революційних гвардій", – інформує "Інтеллі Ньюз".

Згодом SHOT додали: США завдали удару по будівлі дипломатичної поліції Ірану. Вона є силовим спецпідрозділом, який відповідає за безпеку всіх дипломатичних представництв на території країни.

Головний будинок цього підрозділу розташований на площі Фірдоусі в центрі Тегерана неподалік посольства РФ, куди і було завдано удару ЦАХАЛ.