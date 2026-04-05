Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що стримує очільника Кремля від пересувань. Він припустив, чого саме може боятися Володимир Путін.

Чого може боятися Путін?

Рейтерович вважає, що це пов'язано з тим, що в Ірані 28 лютого 2026 року було ліквідовано релігійного лідера Алі Хаменеї.

Це очевидно, тому що на російських пропагандистських каналах прямо кажуть. Мовляв, коли в Ірані верховного лідера знищили точковим ударом, то Путін, імовірно, може стати наступним,

– зауважив політолог.

Також, на його думку, у Путіна взагалі загострюється параноя. Він людина вже не молода. І раніше він вирізнявся дуже специфічним, цинічним характером з певною мірою параноїдальності. Зрозуміло, що з віком ця його особливість, як вважає Рейтерович, може посилюватись. Тому, ймовірно, він боїться кудись пересуватися через можливість внутрішніх змов.

"У Путіна був схожий період після невдалого заколоту Євгена Пригожина. Тоді очільник Кремля боявся кудись літати. Він думав, якщо кудись полетить, то у цей час в Росії станеться переворот і йому вже не буде куди повертатися. У Путіна був такий страх, і про це опосередковано свідчили навіть люди з його оточення", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Ексочільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко, чи може Дональд Трамп вчинити з Володимиром Путіним те саме, що зробив з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї – вдарив по його резиденції. На думку дипломата, США не піде на такий крок щодо очільника Кремля, тому що їм абсолютно не потрібно змінювати режим у Росії. "Якщо Трамп встановить контроль над світовим ринком нафти, він буде диктувати свої умови, і йому не потрібно буде думати про те, "чи вигідно це Путіну, чи ні".

Політолог припустив, що Путін може вважати, якщо американці таке зробили із Хаменеї, то раптом Трамп прокинеться вранці не з тієї ноги чи забуде випити якісь ліки та віддасть наказ завдати удару по ньому.

Водночас це розв'язує дуже багато питань. Якщо на секунду уявити таку ситуацію, як зауважив Ігор Рейтерович, то ліквідувавши одну людину, можна практично завершити війну. Тому що в Росії немає реального спадкоємця і багато хто з оточення очільника Кремля навіть видохне з полегшенням.

