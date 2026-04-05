Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что сдерживает главу Кремля от передвижений. Он предположил, чего именно может бояться Владимир Путин.
Чего может бояться Путин?
Рейтерович считает, что это связано с тем, что в Иране 28 февраля 2026 года был ликвидирован религиозный лидер Али Хаменеи.
Это очевидно, потому что на российских пропагандистских каналах прямо говорят. Мол, когда в Иране верховного лидера уничтожили точечным ударом, то Путин, вероятно, может стать следующим,
– отметил политолог.
Также, по его мнению, у Путина вообще обостряется паранойя. Он человек уже не молодой. И раньше он отличался очень специфическим, циничным характером с определенной степенью параноидальности. Понятно, что с возрастом эта его особенность, как считает Рейтерович, может усиливаться. Поэтому, вероятно, он боится куда-то передвигаться из-за возможности внутренних заговоров.
"У Путина был похожий период после неудачного мятежа Евгения Пригожина. Тогда глава Кремля боялся куда-то летать. Он думал, если куда-то полетит, то в это время в России произойдет переворот и ему уже не будет куда возвращаться. У Путина был такой страх, и об этом косвенно свидетельствовали даже люди из его окружения", – подчеркнул он.
Обратите внимание! Экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко, может ли Дональд Трамп поступить с Владимиром Путиным то же самое, что сделал с верховным лидером Ирана Али Хаменеи – ударил по его резиденции. По мнению дипломата, США не пойдет на такой шаг в отношении главы Кремля, потому что им совершенно не нужно менять режим в России. "Если Трамп установит контроль над мировым рынком нефти, он будет диктовать свои условия, и ему не нужно будет думать о том, "выгодно ли это Путину, или нет".
Политолог предположил, что Путин может считать, если американцы такое сделали с Хаменеи, то вдруг Трамп проснется утром не с той ноги или забудет выпить какое-то лекарство и отдаст приказ нанести удар по нему.
В то же время это решает очень много вопросов. Если на секунду представить такую ситуацию, как заметил Игорь Рейтерович, то ликвидировав одного человека, можно практически завершить войну. Потому что в России нет реального наследника и многие из окружения главы Кремля даже выдохнут с облегчением.
Что происходит с главой Кремля в последнее время?
- Владимир Путин в последнее время избегает публичных мероприятий, одно из последних его появлений было 9 марта на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа. После этого он встречался он проводил встречи или в Кремле, или по видеосвязи.
- Как пишут в СМИ, в Кремле, вероятно, испугались из-за убийства иранского верховного лидера Али Хаменеи, которого ЦРУ и Моссад выследили его перемещения по уличным камерам.
- Военный эксперт Роман Свитан заметил, что Путин спрятался в одном из своих бункеров, поэтому опасается, что его может ожидать судьба экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого задержали США. По мнению Свитана, глава Кремля "залег в бункер и будет пересаживать там проблемы".
- В то же время генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан считает, что Путин, вероятно, усилил охрану своей резиденции и стал реже выезжать, и это связано с тем, что он мог получить соответствующие сигналы от разведки. Райан убежден, что после мятежа Пригожина в Кремле видели появление угрозы внутри. А Путин, по мнению генерал-майора, "как и все жестокие диктаторы, параноидально озабочен собственной жизнью".