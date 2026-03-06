Такое событие спровоцировало разговоры о том, решатся ли в США на подобное в отношении России и Владимира Путина. Своими мыслями с 24 Каналом поделился экс-глава МИД Украины, дипломат Владимир Огрызко, отметив, что ответ очевиден.

Читайте также Путин не просто боится: эксперт сказал, что очень беспокоит Россию в событиях в Иране

Могут ли США ликвидировать Путина?

По словам дипломата, американцы не пойдут на подобные шаги. Непонятно для чего соединенным Штатам входить даже не в региональную, а в глобальную войну. К тому же она будет иметь непредсказуемые последствия для самой Америки. Понятно, что никто этого делать не будет.

Если Трамп установит контроль над мировым нефтяным рынком, тогда сможет диктовать свои условия. Ему не нужно будет думать о том, выгодно ли это Путину, или нет. Прежде всего он будет думать о себе,

– подчеркнул экс-глава МИД.

Далее все будет зависеть от главы Кремля, от того, согласится ли он быть второстепенным игроком на этом рынке. Но другого выхода у него просто нет. Поэтому пока нет никаких причин, которые могут побудить Трампа сменить режим в России. Это ему совершенно не нужно.

Более того, США все-таки имеют определенную зависимость от России, поэтому в этом случае Трамп пойдет своим путем, будет пытаться как можно быстрее сломать Иран, а дальше ситуация покажет.

Обратите внимание! Республиканец Борис Пинкус считает, что между Ираном и Россией можно провести определенные аналогии. США долгое время продолжали переговоры с Тегераном об отказе от ядерного оружия, но они ни к чему не привели. Тогда у Трампа лопнуло терпение и он начал военную операцию. Такие же подходы США могут использовать в отношении России.

Что говорит Трамп о войне с Ираном?