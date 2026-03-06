Така подія спровокувала розмови про те, чи наважаться у США на подібне щодо Росії та Володимира Путіна. Своїми думками з 24 Каналом поділився ексочільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко, зауваживши, що відповідь очевидна.

Чи можуть США ліквідувати Путіна?

За словами дипломата, американці не підуть на подібні кроки. Незрозуміло для чого сполученим Штатам входити навіть не в регіональну, а в глобальну війну. До того ж вона матиме непередбачувані наслідки для самої Америки. Зрозуміло, що ніхто цього не робитиме.

Якщо Трамп встановить контроль над світовим нафтовим ринком, тоді зможе диктувати свої умови. Йому не потрібно буде думати про те, чи вигідно це Путіну, чи ні. Насамперед він думатиме про себе,

– підкреслив ексочільник МЗС.

Далі все залежатиме від очільника Кремля, від того, чи погодиться він бути другорядним гравцем на цьому ринку. Але іншого виходу у нього просто немає. Тому поки немає жодних причин, які можуть спонукати Трампа змінити режим у Росії. Це йому абсолютно непотрібно.

Ба більше, США все-таки мають певну залежність від Росії, тому в цьому випадку Трамп піде своїм шляхом, намагатиметься якнайшвидше зламати Іран, а далі ситуація покаже.

Зверніть увагу! Республіканець Борис Пінкус вважає, що між Іраном і Росією можна провести певні аналогії. США тривалий час продовжували переговори з Тегераном про відмову від ядерної зброї, але вони ні до чого не призвели. Тоді Трампу увірвався терпець і він почав воєнну операцію. Такі самі підходи США можуть використати щодо Росії.

