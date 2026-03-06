Такою думкою з 24 Каналом поділився член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов, додавши, що прагматично США та Ізраїль це розуміють. Вони не ставлять перед собою завдання розпаду країни.

Який сценарій з Іраном влаштує Трампа?

Якщо почнеться процес розпаду Ірану, це посилить хаос в регіоні, який є стратегічно важливим для ринків. Навряд чи США цією операцією хочуть перетворити Іран на демократичну країну. Адже теперішня американська адміністрація не надто переймається демократичністю урядів чи їхньою трансформацією. Їм важливо забезпечити стабільність.

Реалістичний варіант, який влаштовував би Трампа, це пошук якогось договірно спроможного лідера у чинній іранській владі, з яким можна буде домовлятися. Тобто мовиться про венесуельський сценарій під воєнним тиском. Чи вийде це – незрозуміло,

– підкреслив В'ячеслав Ліхачов.

З погляду міжнародного права, безумовно, все те, що робить Трамп, є порушенням. Спершу Москва розпочала цей процес і відкрила скриньку Пандори, а тепер Кремль із задоволенням спостерігає за тим, як руйнується світ, заснований на правилах і будується новий світоустрій, в якому панує право сильного.

Як зараз поводиться Путін?

"Він боїться бути наступним. Емоційно, думаю, росіянам неприємно бачити, що просто можна взяти та зруйнувати оборону країни, яка у більшості заснована на російському озброєнні. Тому це побоювання є", – наголосив В'ячеслав Ліхачов.

Також є ще одна емоція – це заздрість. Відчуття того, що Росія не може зробити так само з Україною. Тому цей емоційний присмак, скоріш за все, гіркий.

Але якщо говорити раціонально, то руйнування світового порядку, втягування США у війну, – вигідна для Росії. Вона хоче, щоб Сполучені Штати програли на Близькому Сході, зав'язли у затяжному конфлікті. Їм вигідно це з погляду ринку енергоносіїв та ресурсів, які США витрачатимуть у регіоні.

Країни, які колись були проросійськими, тепер такими не є. Безсилля російської влади стає очевидним. Від Кремля може відвернутися навіть Китай та почати співпрацювати з американцями.

Безумовно, Росія, намагається "продати" Америці свій нейтралітет у цій ситуації, щоб потім отримати певну поступку у питаннях Україні. Володимир Путін не зацікавлений у тому, щоб іранський режим впав і зараз відчуває певне задоволення від того, що відбувається.

