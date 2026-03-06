Ексочільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що Дональд Трамп руйнує геополітичний вплив Росії. Наприклад, Азербайджан і Вірменія колись були проросійськими, а тепер стали проамериканськими.

"У Путіна дуже блідий вигляд через це. Така ситуація, безумовно, впливає на ланцюжок країн осі зла", – сказав він.

Як на Китай впливають невдачі Росії?

Володимир Огризко зазначив, що з огляду на геополітичні невдачі Росії, у Китаї розуміють, що ситуація змінюється не на користь Кремля.

Російська влада демонструє свою безсилість. Американці витягують із цього ланцюжка всіх, кому Росія була потрібна,

– зауважив він.

Тому Китай може розглянути варіант, що варто співпрацювати з американцями, а не росіянами, адже у цьому є більша вигода.

Цікаво. Росія не змогла реально допомогти Ірану, попри стратегічну угоду. Політолог Ігор Рейтерович пояснив, що Москва системно підводила своїх партнерів, а сучасна Росія не спроможна надавати підтримку, яку колись забезпечував СРСР. Через відсутність зовнішньополітичних принципів Кремль не може бути надійним союзником.

Дипломат нагадав про запланований саміт між Китаєм та США. Він вважає, що однією з тем, яку обговорюватимуть сторони – може бути питання Росії, зокрема, чи варто продовжувати співпрацю із кремлівською владою.

Як Росія реагує на війну на Близькому Сході?