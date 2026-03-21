Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що більшість диктатори, як і Путін, розуміють, що не керують всіма процесами у своїй країні. На його думку, російському лідеру підпорядковуються окремі силові структури.

Дивіться також Росія планує захоплення океану та розподіл світу до 2035 року․ Розслідування

Чому зник Путін?

Роман Світан зазначив, що основою російських спецслужб є "залишки радянського минулого". Мовиться про силові структури, які в колись мали вплив на державні процеси.

Це генерація старої радянської школи. У Росії зараз це ФСБ – колишнє КДБ. Путін нікому не довіряє, лише своєму близькому оточенню,

– сказав він.

Кремлівський диктатор намагається ставити на чолі секретних служб своїх прибічників.

Нагадаємо. В Ірані 1 березня 2026 року офіційно підтвердили смерть верховного аятоли Алі Хаменеї. Відомо, що його вбили під час операції США та Ізраїлю у власній резиденції. Іранський лідер працював у своєму кабінеті, коли його спіткала смерть.

Роман Світан вважає, що кремлівський диктатор зараз заховався в одному зі своїх бункерів, адже боїться, щоб його не очікувала доля Ніколаса Мадуро, якого заарештували американські силовики.

Путін заліг у бункер і буде пересаджувати там проблеми. Цікаво, що по цьому можна визначати, що найближчим часом когось можуть усунути,

– зауважив він.

Військовий експерт пригадав, що російський диктатор вже раніше зникав з інформаційного простору перед тим, як скинули Башара аль-Асада, заарештували Мадуро та усунули лідера Ірану.

Зараз якщо Путін заховався у бункер, то хтось вже на підході. Це може бути або Олександр Лукашенко, або керівництво комуністичної партії на Кубі,

– припустив Світан.

На його думку, якщо це дійсно станеться, то Україні було б вигідно, щоб втратив владу Лукашенко. Путіну, ймовірно, відомо про підготовку до схожих операцій.

Через що у Путіна проблеми?