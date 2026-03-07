Об этом утверждает телеканал Al Hadath и издание The Times of Israel.

Что известно о ранении сына Али Хаменеи?

О тяжести возможных травм Хаменеи младшего не сообщается. То, что сын покойного верховного лидера Ирана жив, также считают и израильские спецслужбы.

По оценке Израиля, Моджтаба Хаменеи был ранен в результате удара.

Сейчас Моджтабу Хаменеи называют самым вероятным претендентом на пост верховного лидера Ирана. В частности, об этом писало издание The New York Times.

Сообщение американской газеты появилось после того, как оппозиционное издание Iran International заявило, что Моджтаба Хаменеи, второй по старшинству сын покойного иранского аятоллы, уже якобы был избран Ассамблеей экспертов преемником своего отца, ссылаясь на "информированные источники".

В сообщении NYT говорится, что высокопоставленные священнослужители, которым поручено избрать следующего верховного лидера, имеют определенные предостережения относительно объявления Моджтабы Хаменеи верховным лидером, опасаясь, что это может увеличить вероятность того, что он станет мишенью для США и Израиля.

Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин, когда его спросили о процессе назначения нового иранского лидера, отметил, что 3 марта Армия обороны Израиля обстреляла здание в Куме, где заседает 88-членная Ассамблея экспертов, которой поручено избрать нового верховного лидера, и будет продолжать целенаправленно назначать того, кого он назвал новым руководителем террористического движения Ирана.

Кстати, политтехнолог Аббас Галлямов в эфире 24 Канала заявил, что внутри иранской элиты появились признаки глубокого раскола. Эксперт отметил, что спор возник вокруг кандидатуры Моджтабы Хаменеи.

Возможно ли свержение режим аятолл?