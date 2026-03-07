Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на секретный доклад Национального разведывательного совета (NIC), подготовленный до начала конфликта.

О чем свидетельствуют данные американской разведки?

Издание со ссылкой на источники пишет, что выводы отчета американской разведки ставят под сомнение задекларированный план Дональда Трампа по очистке верхушки Ирана и избрания нового лидера Вашингтоном.

По мнению американских аналитиков, военная и духовная элита страны имеет достаточно ресурсов для сохранения преемственности власти после недавней ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Согласно отчету, взятие разреженной иранской оппозицией контроля над страной является маловероятным сценарием, и попытки США установить лояльного лидера могут оказаться напрасными из-за устойчивости иранских институтов.

Белый дом сообщал, что ключевыми целями являются уничтожение ракет и производственных мощностей Ирана, его военно-морской флот, возможность вооружать террористические группировки и шанс на получение ядерного оружия.

The Washington Post констатирует, что сценария в виде введения американских сухопутных войск на территорию Ирана или вооружения курдов для разжигания восстания, согласно первоначальному плану, не предусматривали.

Хотя пока не было официальных сообщений об избрании нового лидера Ирана, однако процесс преемственности в стране уже запустили, несмотря на значительное давление со стороны Израиля и Соединенных Штатов в виде интенсивных бомбардировок.

К слову, политтехнолог Аббас Галлямов в эфире 24 Канала заявил, что внутри иранской элиты после гибели духовного лидера развернулась борьба за власть, которая обнажила серьезные противоречия внутри режима.

Какова ситуация на Ближнем Востоке?