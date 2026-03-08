Об этом пишет The New York Times.
Сколько США стоила неделя войны с Ираном?
По данным издания, изменение целей и общей стратегии боевых действий вызывает непонимание в американском обществе. Социологические опросы показывают, что значительная часть граждан США недовольна ходом войны. Кроме того, эскалация боевых действий приводит к подорожанию нефти и другим экономическим потрясениям, что может создать политические риски для Дональда Трампа накануне выборов.
Журналисты подсчитали, что США вместе с Израилем уже нанесли удары примерно по 4 тысячам объектов на территории Ирана. Несмотря на это, иранский военный потенциал полностью уничтожить не удалось.
Ссылаясь на источники в американской администрации, издание отмечает, что Тегеран сохранил около половины своего ракетного арсенала, а также значительное количество беспилотников.
Между тем представитель Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммад Наини заявил, что Иран имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать интенсивные боевые действия по меньшей мере еще полгода.
В то же время близкое к КСИР информационное агентство Fars со ссылкой на собственные источники сообщает, что иранские военные планируют усилить ракетные удары уже в ближайшее время. В частности, говорится о возможном удвоении применения тяжелых и стратегических ракет.
Может ли война в Иране перейти в наземную?
Президент США Дональд Трамп не исключает возможности наземной военной операции в Иране, но только по очень весомой причине. По его словам, на определенном этапе это "возможно" будут рассматривать.
В то же время Трамп добавил, что если США решат провести наземную операцию, то это произойдет только тогда, когда Иран будет уже не способен вести боевые действия на земле.