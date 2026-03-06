Скільки США коштує війна в Ірані?

Лише перші 100 годин операції обійшлися Сполученим Штатам у 3,7 мільярда доларів, підрахували аналітики Центру стратегічних та міжнародних досліджень CSIS.

Дивіться також "Путін зблід": як Китай може хитро скористатися подіями в Ірані

Ба більше, за їхньою оцінкою, щодня США витрачають 891,4 мільйона доларів на військові дії проти Ірану.

Та проблема навіть не у сумі, а в тому, що більша частина цих витрат не закладена у бюджет країни – приблизно 3,5 мільярда доларів.

Наразі експерти оцінюють витрати за трьома категоріями

операційні витрати – близько 196 мільйонів доларів (з них 178 мільйони бюджетні, решта – ні);

поповнення боєприпасів – приблизно 3,1 мільярда доларів (жоден цент не закладений у бюджет);

заміна бойових втрат та ремонт інфраструктури – майже 350 мільйони доларів (теж не закладені в бюджет).

Перехід сил США на менш дорогі боєприпаси та різке скорочення запусків іранських безпілотників і ракет призведуть до зниження витрат,

– вважають експерти.

Втім, вони визнають, що підрахувати точну суму майбутніх видатків наразі неможливо. Вони залежатимуть переважно від інтенсивності операцій та ефективності іранської відповіді.

Важливо! Напередодні президент Дональд Трамп і міністр оборони США Піт Гегсет дали зрозуміти, що військова операція проти Ірану може тривати тижнями. А видання Politico пише, що бойові дії можуть затягнутися щонайменше до вересня.

Що Трамп хоче від Ірану?

Президент США Дональд Трамп, зокрема, прагне зміни режиму в Ірані. Він вже заявив, що хотів би особисто вплинути на вибори наступного лідера країни.

Наразі головним претендентом на керівну посаду вважають сина вбитого Алі Хаменеї – Моджтабу Хаменеї. Однак Трампа його кандидатура не влаштовує.

Вони марнують свій час. Син Хаменеї – нікчема. Я повинен брати участь у призначенні, як у випадку з Делсі (Родрігес) у Венесуелі,

– сказав президент США.

Зауважте! У січні американські військові затримали венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, після чого віцепрезидентка Делсі Родрігес очолила країну.

Що відомо про вбивство Алі Хаменеї?