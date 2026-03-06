Скільки США коштує війна в Ірані?
Лише перші 100 годин операції обійшлися Сполученим Штатам у 3,7 мільярда доларів, підрахували аналітики Центру стратегічних та міжнародних досліджень CSIS.
Ба більше, за їхньою оцінкою, щодня США витрачають 891,4 мільйона доларів на військові дії проти Ірану.
Та проблема навіть не у сумі, а в тому, що більша частина цих витрат не закладена у бюджет країни – приблизно 3,5 мільярда доларів.
Наразі експерти оцінюють витрати за трьома категоріями
- операційні витрати – близько 196 мільйонів доларів (з них 178 мільйони бюджетні, решта – ні);
поповнення боєприпасів – приблизно 3,1 мільярда доларів (жоден цент не закладений у бюджет);
заміна бойових втрат та ремонт інфраструктури – майже 350 мільйони доларів (теж не закладені в бюджет).
Перехід сил США на менш дорогі боєприпаси та різке скорочення запусків іранських безпілотників і ракет призведуть до зниження витрат,
– вважають експерти.
Втім, вони визнають, що підрахувати точну суму майбутніх видатків наразі неможливо. Вони залежатимуть переважно від інтенсивності операцій та ефективності іранської відповіді.
Важливо! Напередодні президент Дональд Трамп і міністр оборони США Піт Гегсет дали зрозуміти, що військова операція проти Ірану може тривати тижнями. А видання Politico пише, що бойові дії можуть затягнутися щонайменше до вересня.
Що Трамп хоче від Ірану?
Президент США Дональд Трамп, зокрема, прагне зміни режиму в Ірані. Він вже заявив, що хотів би особисто вплинути на вибори наступного лідера країни.
Наразі головним претендентом на керівну посаду вважають сина вбитого Алі Хаменеї – Моджтабу Хаменеї. Однак Трампа його кандидатура не влаштовує.
Вони марнують свій час. Син Хаменеї – нікчема. Я повинен брати участь у призначенні, як у випадку з Делсі (Родрігес) у Венесуелі,
– сказав президент США.
Зауважте! У січні американські військові затримали венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, після чого віцепрезидентка Делсі Родрігес очолила країну.
Що відомо про вбивство Алі Хаменеї?
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок удару, завданого 28 лютого під час спільної військової операції США та Ізраїлю. Про це повідомили ізраїльські джерела, коментуючи результати атаки.
За інформацією Ізраїлю, під час тієї ж операції було ліквідовано й низку інших високопоставлених представників іранського керівництва. Серед них – головний радник Хаменеї з питань національної безпеки Алі Шамхані, командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Пакпур, а також міністр оборони Ірану Амір Насірзаде.
Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, заявив, що значна частина можливих наступників верховного лідера Ірану вже загинула.