Сколько США стоит война в Иране?
Только первые 100 часов операции обошлись Соединенным Штатам в 3,7 миллиарда долларов, подсчитали аналитики Центра стратегических и международных исследований CSIS.
Более того, по их оценке, ежедневно США тратят 891,4 миллиона долларов на военные действия против Ирана.
Но проблема даже не в сумме, а в том, что большая часть этих расходов не заложена в бюджет страны – примерно 3,5 миллиарда долларов.
Сейчас эксперты оценивают расходы по трем категориям
- операционные расходы – около 196 миллионов долларов (из них 178 миллионов бюджетные, остальные – нет);
пополнение боеприпасов – примерно 3,1 миллиарда долларов (ни один цент не заложен в бюджет);
замена боевых потерь и ремонт инфраструктуры – почти 350 миллиона долларов (тоже не заложены в бюджет).
Переход сил США на менее дорогие боеприпасы и резкое сокращение запусков иранских беспилотников и ракет приведут к снижению расходов,
– считают эксперты.
Впрочем, они признают, что подсчитать точную сумму будущих расходов пока невозможно. Они будут зависеть преимущественно от интенсивности операций и эффективности иранского ответа.
Важно! Накануне президент Дональд Трамп и министр обороны США Пит Гегсет дали понять, что военная операция против Ирана может длиться неделями. А издание Politico пишет, что боевые действия могут затянуться как минимум до сентября.
Что Трамп хочет от Ирана?
Президент США Дональд Трамп, в частности, стремится к смене режима в Иране. Он уже заявил, что хотел бы лично повлиять на выборы следующего лидера страны.
Сейчас главным претендентом на руководящую должность считают сына убитого Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи. Однако Трампа его кандидатура не устраивает.
Они тратят свое время впустую. Сын Хаменеи – ничтожество. Я должен участвовать в назначении, как в случае с Делси (Родригес) в Венесуэле,
– сказал президент США.
Заметьте! В январе американские военные задержали венесуэльского лидера Николаса Мадуро, после чего вице-президент Делси Родригес возглавила страну.
Что известно об убийстве Али Хаменеи?
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате удара, нанесенного 28 февраля во время совместной военной операции США и Израиля. Об этом сообщили израильские источники, комментируя результаты атаки.
По информации Израиля, во время той же операции был ликвидирован и ряд других высокопоставленных представителей иранского руководства. Среди них – главный советник Хаменеи по вопросам национальной безопасности Али Шамхани, командующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур, а также министр обороны Ирана Амир Насирзаде.
Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что значительная часть возможных преемников верховного лидера Ирана уже погибла.