Сколько США стоит война в Иране?

Только первые 100 часов операции обошлись Соединенным Штатам в 3,7 миллиарда долларов, подсчитали аналитики Центра стратегических и международных исследований CSIS.

Более того, по их оценке, ежедневно США тратят 891,4 миллиона долларов на военные действия против Ирана.

Но проблема даже не в сумме, а в том, что большая часть этих расходов не заложена в бюджет страны – примерно 3,5 миллиарда долларов.

Сейчас эксперты оценивают расходы по трем категориям

операционные расходы – около 196 миллионов долларов (из них 178 миллионов бюджетные, остальные – нет);

пополнение боеприпасов – примерно 3,1 миллиарда долларов (ни один цент не заложен в бюджет);

замена боевых потерь и ремонт инфраструктуры – почти 350 миллиона долларов (тоже не заложены в бюджет).

Переход сил США на менее дорогие боеприпасы и резкое сокращение запусков иранских беспилотников и ракет приведут к снижению расходов,

– считают эксперты.

Впрочем, они признают, что подсчитать точную сумму будущих расходов пока невозможно. Они будут зависеть преимущественно от интенсивности операций и эффективности иранского ответа.

Важно! Накануне президент Дональд Трамп и министр обороны США Пит Гегсет дали понять, что военная операция против Ирана может длиться неделями. А издание Politico пишет, что боевые действия могут затянуться как минимум до сентября.

Что Трамп хочет от Ирана?

Президент США Дональд Трамп, в частности, стремится к смене режима в Иране. Он уже заявил, что хотел бы лично повлиять на выборы следующего лидера страны.

Сейчас главным претендентом на руководящую должность считают сына убитого Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи. Однако Трампа его кандидатура не устраивает.

Они тратят свое время впустую. Сын Хаменеи – ничтожество. Я должен участвовать в назначении, как в случае с Делси (Родригес) в Венесуэле,

– сказал президент США.

Заметьте! В январе американские военные задержали венесуэльского лидера Николаса Мадуро, после чего вице-президент Делси Родригес возглавила страну.

Что известно об убийстве Али Хаменеи?