Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что вопрос о производстве Patriot является политическим. И стал еще более острым после того, как в ходе конфликта на Ближнем Востоке за короткий промежуток времени было использовано более 1500 ракет к системам Patriot.

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Почему США начали нервничать из-за возможности создания аналога Patriot в Украине?

Храпчинский отметил, что производственные мощности США не позволяют как можно быстрее закрыть дыры, которые возникли у американцев. Правда, когда Украина начала активно говорить о работе над разработкой своих альтернатив систем Patriot в США начали нервничать. После этого появились разговоры, что такие ракеты будут изготавливаться на территории Польши.

На мощностях тех предприятий, которые сейчас выпускают динамические рули и еще некоторые элементы для этих ракет. США обеспокоены тем, что Европа рассматривает возможность создания собственной системы. У Европы также есть системы SAMP-T, которая может перехватывать баллистику. Есть система южнокорейская, которая хорошо себя зарекомендовала на Ближнем Востоке,

– отметил авиаэксперт.

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Он продолжил, что США обеспокоены, потому что они пока являются монополистами в некоторых видах вооружения. В частности, Tomahawk, Patriot, еще ряда средств, которые они используют. Поэтому они сейчас будут заинтересованы наоборот в том, чтобы масштабировать свои способности, чтобы не дать перспектив разработкам собственных украинских решений вместе с Европой.

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Что будет ждать Украину?

По словам офицера Воздушных сил в резерве, сейчас будут большие информационные набросы на украинский ОПК, чтобы сделать невозможным продвижение таких правильных решений и смещение с этого поля США. Нам нужны собственные системы противобаллистики. Украина такие системы разрабатывает, поэтому надо объединять усилия с Европой, у которой есть некоторые технологические решения, которые мы эксплаутируем.

"Они могут нам помочь качественно наводиться. У нас уже есть недавно оттестированная ракета, которая позволит это делать. У нас есть решение, но надо выдержать информационное давление со стороны мирового оборонного лобби. США понимают, что после того, как они не предоставляли нам ни Attacms, ни Tomahawk, ни других средств, которые могут работать не большую глубину, мы создали свои", – отметил директор по развитию оборонного предприятия.

Он добавил, что США понимают, что так же Украина может создать средства для защиты от баллистических угроз. Сейчас будет сложная информационная война против Украины. Также будут непосредственно обещать нам что-то предоставить. Надо не верить в это, а создавать собственные решения. Собственный ВПК – это залог спокойствия украинских граждан от возможности нападения со стороны России.

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