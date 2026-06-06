Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві, директор із розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що питання щодо виробництва Patriot є політичним. І стало ще гострішим після того, як у ході конфлікту на Близькому Сході за короткий проміжок часу було використано понад 1500 ракет до систем Patriot.

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Чому США почали нервувати через можливість створення аналогу Patriot в Україні?

Храпчинський зазначив, що виробничі потужності США не дозволяють якомога швидше закрити дірки, які виникли в американців. Щоправда, коли Україна почала активно говорити про роботу над розробкою своїх альтернатив систем Patriot у США почали нервувати. Після цього з'явились розмови, що такі ракети будуть виготовлятись на території Польщі.

На потужностях тих підприємств, які зараз випускають динамічні рулі та ще деякі елементи для цих ракет. США занепокоєні тим, що Європа розглядає можливість створення власної системи. У Європи також є системи SAMP-T, яка може перехоплювати балістику. Є система південнокорейська, яка добре себе зарекомендувала на Близькому Сході,

– зауважив авіаексперт.

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Він продовжив, що США занепокоєні, бо вони поки що є монополістами в деяких видах озброєння. Зокрема, Tomahawk, Patriot, ще низки засобів, які вони використовують. Тому вони зараз будуть зацікавлені навпаки в тому, щоб масштабувати свої спроможності, щоб не дати перспектив розробкам власних українських рішень разом із Європою.

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Що чекатиме Україну?

За словами офіцера Повітряних сил у резерві, зараз будуть великі інформаційні накиди на український ОПК, щоб унеможливити просування таких правильних рішень і посунення з цього поля США. Нам потрібні власні системи протибалістики. Україна такі системи розробляє, тому треба об'єднувати зусилля з Європою, в якої є деякі технологічні рішення, які ми експлаутуємо.

"Вони можуть нам допомогти якісно наводитись. У нас уже є нещодавно відтестована ракета, яка дозволить це робити. У нас є рішення, але треба витримати інформаційний тиск із боку світового оборонного лоббі. США розуміють, що після того, як вони не надавали нам ні Attacms, ні Tomahawk, ні інших засобів, які можуть працювати не велику глибину, ми створили свої", – наголосив директор із розвитку оборонного підприємства.

Він додав, що США розуміють, що так само Україна може створити засоби для захисту від балістичних загроз. Зараз буде складна інформаційна війна проти України. Також будуть безпосередньо обіцяти нам щось надати. Треба не вірити в це, а створювати власні рішення. Власний ВПК – це запорука спокою українських громадян від можливості нападу з боку Росії.

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