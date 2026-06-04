Про це пише Bloomberg.

До теми Щоб отримати Patriot раніше 2030 року, Україна має проплатити контракт, – Зеленський

Що відомо про запит України до Німеччини?

За даними співрозмовників агентства, Київ запропонував Берліну угоду, за якою отримає ракети до Patriot зараз, а натомість Німеччина в майбутньому отримає перехоплювачі після їхнього виробництва.

Як зазначає Bloomberg, німецький уряд наразі розглядає український запит і ще не ухвалив остаточного рішення. Водночас оголошення щодо цього питання може пролунати напередодні або під час саміту НАТО, який відбудеться в липні.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Україна продовжує значною мірою залежати від США у постачанні ракет до систем Patriot. За словами одного з джерел, попри загострення ситуації на Близькому Сході та перемикання уваги Вашингтона на конфлікт за участю США, Ізраїлю та Ірану, постачання перехоплювачів для України відбувається відповідно до графіка.

Водночас співрозмовники агентства наголошують, що ситуація для Києва залишається напруженою через нарощування Росією виробництва балістичних ракет та вдосконалення їхніх можливостей.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав партнерів надати додаткові ракети до Patriot. Однак скорочення запасів у європейських країнах ускладнює такі постачання. За даними Bloomberg, Німеччина наразі залишається єдиною країною Європейського Союзу, здатною зробити суттєвий внесок у посилення української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, нещодавно генсекретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна, попри всі складнощі, поки що кожен день отримує ракети PAC-2 і PAC-3 до ЗРК Patriot. Рютте також наголосив, що українські партнери роблять все для того, щоби виробництво ракет нарощувалося.