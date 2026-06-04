Про це він сказав в інтерв'ю Алесі Бацман. І пояснив, чому ж наша держава цього не робить.

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Україна може створити ядерну зброю

Ведуча запитала, чи здатен Путін ударити "ядеркою" по Україні.

Якщо Путін думає, що Україна не в змозі зробити ядерну зброю, там нічого складного немає. І, звичайно, ми можемо це робити. Ми це не робимо, тому що ми дотримуємося наших міжнародних зобов'язань, які ми взяли в обмін на те, що наші міжнародні партнери гарантували нашу безпеку. Вони свої зобов'язання не виконують, але ми поки що свої виконуємо,

– висловився Штілерман.

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Він вважає, що Україна здатна стати ядерною державою – "це дуже простий процес, і там усе зрозуміло". На його думку, це лишень питання політичного рішення.

"І треба віддати належне нашому керівництву, що воно виконує взяті на себе зобов'язання щодо неядерного статусу України", – додав конструктор.

До речі, Штілерман не думає, що Путін застосує ядерну зброю проти України. Ба більше, він закликав не думати, чи має її Росія, і "воювати так, ніби її немає".

Співзасновник Fire Point пояснив: Росія щоразу діставатиме цю ядерну дубинку й Україна щоразу відступатиме перед цим "аргументом". Хоча насправді ядерна війна не потрібна Китаю, інакше його сусіди, Японія та Південна Корея, виставлять цю зброю "вздовж кордону". Тому, швидше за все, Путін не натисне на ядерну кнопку.