Толчком к разработке стал существенный рост скорости вражеских дронов-камикадзе, которые атакуют украинские города и критическую инфраструктуру. Новый беспилотный авиационный комплекс рассчитан на широкий спектр воздушных угроз – от разведывательных БпЛА до малых тактических дронов, говорится в пресс-релизе, который получил 24 Канал.

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Что умеет DANCER 4.5.0 и зачем он нужен украинской ПВО

DANCER 4.5.0 – это одноразовый истребительный беспилотник самолетного типа, предназначен для перехвата вражеских разведывательных и ударных БпЛА, дронов-ретрансляторов и любых других воздушных целей. Комплекс стартует с пневматической пусковой установки и может поражать цели на высоте до 4,8 километров и дальности до 30 километров.

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Представители команд YARTURA и Vandog Agency / Фото YARTURA

Ключевая особенность системы – встроенный модуль автоматического донаведения на цель (ATTS) на базе искусственного интеллекта. Он позволяет беспилотнику самостоятельно повторно атаковать цель, если первый заход оказался неудачным, – выполняя сложный маневр вокруг нее вплоть до поражения.

Есть новые вызовы – есть новые ответы. Дрон-перехватчик из этого комплекса с рабочей скоростью до 450 километров в час и модулем автоматического донаведения на цель на базе искусственного интеллекта предназначен для работы по широкому спектру воздушных угроз и особенно эффективен в сценариях, где цели появляются на значительной высоте и расстоянии,

– рассказал Олег Букаренко, CEO YARTURA.

Дрон-перехватчик предназначен для охоты на вражеские БпЛА со скоростью полета 450 километров в час / Фото YARTURA

Работы над перехватчиком активизировались именно в 2025 году – после того, как вражеские дроны-камикадзе начали лететь значительно быстрее. По словам соучредителя YARTURA и MILITECH Надин Омельченко, уже во время первых летных испытаний новый дрон подтвердил способность повторно наводиться на цель.

Интересно! Название продукта – DANCER 4.5.0 – команда объясняет двумя смыслами: "4.5.0" в военной среде означает "все спокойно", а сам характер полета во время перехвата напоминает танец вокруг цели. Визуальную концепцию бренда, вдохновленную боевым гопаком, разработала Vandog Agency – с мотивами пиксельного камуфляжа и стилизованными силуэтами движения.

Базовая комплектация комплекса включает два дрона-перехватчика и наземную станцию управления и контроля DANCER-B1. Взлетная масса аппарата – 6,8 килограммов, масса боевой части – 1 килограмм.

Автономность дронов-перехватчиков, в частности донаведение и автоматическая детекция цели, является одним из приоритетных направлений для Сил обороны на 2026 год, ведь эта технология повышает эффективность ПВО. Об этом, в частности, свидетельствует опыт украинского производителя F-Drones с перехватчиком LITAVR, где после визуального подтверждения цели система самостоятельно ведет дрон к перехвату.

В марте 2026 года министр обороны Михаил Федоров сообщил, что дроны-перехватчики уничтожили более 33 тысяч вражеских БпЛА, а также обсудил с производителями дальнейшее усиление защиты украинского неба. На фоне этих показателей спрос на новые эффективные решения для перехвата только растет.