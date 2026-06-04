Руководитель оборонной компании Trident Group Юрий Гуменчук в комментарии 24 Каналу подробно разложил, где искусственный интеллект в мидлстрайках уже дает результат, а где система до сих пор зависит от оператора. По его словам, большинство машин летит на цифровой связи с человеком – элементы автономной навигации есть, но массовой практикой еще не стали.

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Компьютерное зрение против РЭБ: как враг адаптируется и что отвечают инженеры

Показательным примером реальных возможностей является опыт полка "Азов" в Приазовье: мидлстрайки с компьютерным зрением подтверждено поразили более 134 единиц техники – и это только задокументированные случаи. В то же время Гуменчук признает, что у врага есть видео, где их РЭБ сажает украинские мидлстрайки, что подтверждает как реальность угрозы для россиян, так и нынешние ограничения систем.

Адаптация происходит с обеих сторон. Заметив, что беспилотники научились распознавать военную технику, противник начал пересаживаться на гражданские автомобили. В ответ украинским разработчикам придется совершенствовать модели распознавания – с обязательным учетом риска ошибочного поражения гражданских.

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Сейчас то, что мы используем в основном – это просто какая-то частичка автоматизации. Но маленькая по сравнению с потенциалом полной автономности. Стопроцентно может заменить тяжелые ракетные системы и уже заменяет - потому что по стоимости намного выгоднее, а по эффективности мы доведем его до уровня не хуже. Это вопрос времени,

– считает Юрий Гуменчук, руководитель Trident Group.

Гуменчук прогнозирует, что через несколько лет технологическая гонка между адаптацией врага и ответом украинских инженеров выйдет на уровень полной автономности. Пока что обе стороны лишь в начале этого пути.

Какова цель перерезания логистики россиян

Россия годами безнаказанно держала логистику в 150–250 километрах от линии фронта – именно там, куда не доставало имеющееся оружие ВСУ. Теперь этот разрыв закрывают мидлстрайки: беспилотники с меньшим радиусом действия, но большей боевой частью, говорит эксперт Анатолий Храпчинский.

К тому же, перерезание логистики россиян уже привело к дефициту топлива в Крыму и в российских областях вдоль ЛБЗ.