Авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу логику, по которой Украина выстраивала собственные ударные возможности. По его словам, Киев годами настаивал перед западными партнерами на необходимости оружия с радиусом действия до 300 километров – именно там сосредоточена ключевая логистическая инфраструктура врага.

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Почему мидлстрайк – это не просто меньший дрон

Когда Украина получила собственные дипстрайки и начала уверенно работать на большой глубине, конструкторы изменили подход: уменьшили расход топлива и взамен увеличили полезную нагрузку. Так появился отдельный класс оружия – мидлстрайки, ориентированные на прифронтовую и пограничную зону.

Именно этот сегмент, отмечает Храпчинский, до недавнего времени был критически недоработан. Враг свободно размещал в зоне 150–250 километров основную логистику и не испытывал систематического давления.

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Мидлстрайк – это облегченный дипстрайк с большей нагрузкой. Некоторые ударные беспилотники могут нести по 200 килограммов – и не обычной боеголовки, а качественных средств поражения, которые создают большие проблемы врагу,

– объясняет Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия.

Массовое применение таких систем, по его мнению, позволит перерезать логистические артерии, поражать аэродромы подскока и уничтожать склады боеприпасов в прифронтовой полосе. Первые результаты уже видны: в Крыму зафиксирован дефицит топлива – с 31 мая бензин АИ-95 на некоторых АЗС оккупированного полуострова отпускают только по специальным талонам. На заправках в Белгородской и Курской областях также ввели ограничения на продажу бензина в канистры.

Украинские дроны все активнее работают по российской логистике на юге и на путях к временно оккупированному Крыму. Украина готовится усилить удары по логистике врага летом 2026 года – в частности с применением middle strike-беспилотников с дальностью до 200 километров, именно на той глубине, где происходят ключевые процессы поставки.