Авіаційний експерт і директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу логіку, за якою Україна вибудовувала власні ударні можливості. За його словами, Київ роками наполягав перед західними партнерами на потребі зброї з радіусом дії до 300 кілометрів – саме там зосереджена ключова логістична інфраструктура ворога.

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Чому мідлстрайк – це не просто менший дрон

Коли Україна отримала власні діпстрайки і почала впевнено працювати на великій глибині, конструктори змінили підхід: зменшили витрати пального і натомість збільшили корисне навантаження. Так з'явився окремий клас зброї – мідлстрайки, орієнтовані на прифронтову і прикордонну зону.

Саме цей сегмент, наголошує Храпчинський, до недавнього часу був критично недопрацьований. Ворог вільно розміщував у зоні 150–250 кілометрів основну логістику і не зазнавав систематичного тиску.

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Мідлстрайк – це полегшений діпстрайк з більшим навантаженням. Деякі ударні безпілотники можуть нести по 200 кілограмів – і не звичайної боєголовки, а якісніших засобів ураження, які створюють більші проблеми ворогові,

– пояснює Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства.

Масове застосування таких систем, на його думку, дозволить перерізати логістичні артерії, уражати аеродроми підскоку та знищувати склади боєприпасів у прифронтовій смузі. Перші результати вже видно: у Криму зафіксовано дефіцит палива – з 31 травня бензин АІ-95 на деяких АЗС окупованого півострова відпускають лише за спеціальними талонами. На заправках у Бєлгородській та Курській областях також запровадили обмеження на продаж бензину у каністри.

Українські дрони дедалі активніше працюють по російській логістиці на півдні та на шляхах до тимчасово окупованого Криму. Україна готується посилити удари по логістиці ворога влітку 2026 року – зокрема із застосуванням middle strike-безпілотників з дальністю до 200 кілометрів, саме на тій глибині, де відбуваються ключові процеси постачання.