Керівник оборонної компанії Trident Group Юрій Гуменчук у коментарі 24 Каналу детально розклав, де штучний інтелект у мідлстрайках уже дає результат, а де система досі залежить від оператора. За його словами, більшість машин летить на цифровому зв'язку з людиною – елементи автономної навігації є, але масовою практикою ще не стали.

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Комп'ютерний зір проти РЕБ: як ворог адаптується і що відповідають інженери

Показовим прикладом реальних можливостей є досвід полку "Азов" у Приазов'ї: мідлстрайки з комп'ютерним зором підтверджено уразили понад 134 одиниці техніки – і це лише задокументовані випадки. Водночас Гуменчук визнає, що у ворога є відео, де їхній РЕБ садить українські мідлстрайки, що підтверджує як реальність загрози для росіян, так і нинішні обмеження систем.

Адаптація відбувається з обох боків. Помітивши, що безпілотники навчилися розпізнавати військову техніку, противник почав пересідати на цивільні автомобілі. У відповідь українським розробникам доведеться вдосконалювати моделі розпізнавання – з обов'язковим урахуванням ризику помилкового ураження цивільних.

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Зараз те, що ми використовуємо в основному – це просто якась частинка автоматизації. Але маленька порівняно з потенціалом повної автономності. Стовідсотково може замінити важкі ракетні системи й вже замінює — тому що по вартості набагато вигідніше, а по ефективності ми доведемо його до рівня не гіршого. Це питання часу,

– вважає Юрій Гуменчук, керівник Trident Group.

Гуменчук прогнозує, що через кілька років технологічна гонка між адаптацією ворога і відповіддю українських інженерів вийде на рівень повної автономності. Поки що обидві сторони лише на початку цього шляху.

Яка мета перерізання логістики росіян

Росія роками безкарно тримала логістику у 150–250 кілометрах від лінії фронту – саме там, куди не діставала наявна зброя ЗСУ. Тепер цей розрив закривають мідлстрайки: безпілотники з меншим радіусом дії, але більшою бойовою частиною, каже експерт Анатолій Храпчинський.

До того ж, перерізання логістики росіян вже призвело до дефіциту пального у Криму та у російських областях вздовж ЛБЗ.