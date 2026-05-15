Об этом написало издание Defender Media и показало, как работает система донаведения на перехватчиках LITAVR от украинской компании F-Drones.

С недавних пор технология донаведения перешла и на дроны-перехватчики. Над ней уже работают десятки компаний, говорят в государственном кластере Brave1. Для него это одно из приоритетных направлений на 2026 год, ведь технология повышает эффективность ПВО. При этом для производителей часто донаведения – это промежуточный этап на пути к полной автономности. Одной из компаний, которая продает перехватчики с донаведением "из коробки", является F-Drones. Военные уже используют ее дрон F7 LITAVR и сбивают с его помощью российские "Шахеды", "Герани" и "Герберы",

– пишет Defender Media.

Как отмечает издание, система донаведения захватывает цель на расстоянии до 2 километров.

"Работа системы принципиально не отличается от донаведения на обычных FPV-дронах. При определенном расстоянии появляется подсветка цели – обычно до 2 километров, но зависит от погодных условий. Когда цель визуально подтверждена, оператор нажимает кнопку Intercept, и перехватчик самостоятельно летит к ней. При этом пилот может управлять тягой и взрывать беспилотник с пульта", – отмечает Defender Media.

Работа дрона LITAVR: смотрите видео

Вместе с тем, как пишет издание, установление системы донаведения не повлияло на конечную стоимость дрона LITAVR. "Испытания системы донаведения начались в прошлом году. Дроны, выпущенные с марта 2026-го, уже имеют ее на борту, старые модели модернизируют дополнительно. На конечную стоимость дрона система донаведения не повлияла. В компании говорят, что сознательно пошли на уменьшение прибыльности, включив в спецификацию модуль донаведения без повышения цены. F7 LITAVR стоит 83 тысячи гривен. Производитель говорит, что не планирует продавать модули донаведения отдельно", – пишет Defender Media.

Как сообщалось ранее, дрон-перехватчик LITAVR от компании F-Drones поставляется в войска с осени 2025 года. Дальность полета – до 60 километров, высота – 9,5 километра. Максимальная скорость – 300 километров в час, продолжительность полета – до 15 минут. Масса боевой части – 500 граммов. Подрыв – оператором, кинетический удар или самоподрыв во время контакта. Применяет инерционную систему наведения без использования GPS, а также автоматическое донаведение на цель.