Про це написало видання Defender Media та показало, як працює система донаведення на перехоплювачах LITAVR від української компанії F-Drones.

Віднедавна технологія донаведення перейшла і на дрони-перехоплювачі. Над нею вже працюють десятки компаній, кажуть у державному кластері Brave1. Для нього це один із пріоритетних напрямків на 2026 рік, адже технологія підвищує ефективність ППО. При цьому для виробників часто донаведення – це проміжний етап на шляху до повної автономності. Однією з компаній, яка продає перехоплювачі з донаведенням "з коробки", є F-Drones. Військові вже використовують її дрон F7 LITAVR та збивають з його допомогою російські "Шахеди", "Герані" та "Гербери",

– пише Defender Media.

Як зазначає видання, система донаведення захоплює ціль на відстані до 2 кілометрів.

"Робота системи принципово не відрізняється від донаведення на звичайних FPV-дронах. За певної відстані з'являється підсвітка цілі – зазвичай до 2 кілометрів, але залежить від погодних умов. Коли ціль візуально підтверджена, оператор натискає кнопку Intercept, і перехоплювач самостійно летить до неї. При цьому пілот може керувати тягою і підривати безпілотник з пульта", – зазначає Defender Media.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Робота дрона LITAVR: дивіться відео

Разом із тим, як пише видання, встановлення системи донаведення не вплинуло на кінцеву вартість дрона LITAVR. "Випробування системи донаведення почалися минулого року. Дрони, випущені з березня 2026-го, вже мають її на борту, старіші моделі модернізують додатково. На кінцеву вартість дрона система донаведення не вплинула. У компанії кажуть, що свідомо пішли на зменшення прибутковості, включивши в специфікацію модуль донаведення без підвищення ціни. F7 LITAVR коштує 83 тисячі гривень. Виробник каже, що не планує продавати модулі донаведення окремо", – пише Defender Media.

Як повідомлялося раніше, дрон-перехоплювач LITAVR від компанії F-Drones постачається до війська з осені 2025 року. Дальність польоту – до 60 кілометрів, висота – 9,5 кілометра. Максимальна швидкість – 300 кілометрів на годину, тривалість польоту – до 15 хвилин. Маса бойової частини – 500 грамів. Підрив – оператором, кінетичний удар чи самопідрив під час контакту. Застосовує інерційну систему наведення без використання GPS, а також автоматичне донаведення на ціль.