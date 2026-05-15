Хоч рано говорити про повну ініціативу Сил оборони на полі бою, однак українські захисники вже досягнули важливого результату. Спеціально для 24 Каналу військовослужбовці та експерти розповіли, що відбувається на лінії боєзіткнення і як війна поступово почала змінюватися.

Які успіхи Сил оборони на Запоріжжі?

Одним із пріоритетних напрямків для Росії є Запорізький. Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що найбільше боєзіткнень фіксують на південному заході від Гуляйполя, в районі населених пунктів Залізничне та Чарівне.

"Противник намагається рухатися в цьому напрямку до Запоріжжя. За минулу добу (14 травня, – 24 Канал) ми зафіксували там близько 30 боєзіткнень. Тривають бої також у самому Гуляйполі, ворог намагається вогнем витиснути нас з декількох наших позицій", – зазначив Волошин.

Попри заяви росіян про нібито взяття міста, українські військові досі залишаються в Гуляйполі.

Крім того, пріоритетним напрямком на Запоріжжі є для ворога ділянка біля Степногірська та Приморського.

"Противник намагається підходити до Степногірська не штурмовими, а диверсійними групами. Там наші підрозділи перехопили тактичну ініціативу на кількох ділянках, провели вдалі контратакувальні дії та відновили контроль за певними позиціями. Зокрема, ворога подекуди вдалося відтіснити в Приморському. Ми також не даємо ворогу сунутися та заходити в Степногірськ", – наголосив військовий.

Речник Сил оборони Півдня пояснив, що на цій ділянці в українських військових є успіхи. Наші захисники діють методично, знищуючи ворога, та просуваються, де це можливо.

У війні міг відбутися злам

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан вважає, що нині на полі бою відбувається переломний момент. Річ у тім, що значною мірою великий наступ Росії вдалося зупинити.

Вони далі просуваються, у них є певна динаміка, але це сльози. Зараз можна сказати, що лінія фронту зупинена. Все через великі кіл-зони, достатню кількість ударних засобів у ЗСУ та дуже великі втрати росіян. Фактично через це вони не можуть просуватися вперед,

– наголосив Світан.

За словами полковника запасу, це означає, що українські військові ефективно виконують своє основне завдання як армія, що обороняється: знищують ворога, який наступає. Подальші такі дії Сил оборони можуть привести Україну до перемоги.

"У війні на виснаження програє Росія з однієї простої причини – за нами стоїть демократичний світ. Він не виснажиться, це Росія швидше всохне. Ресурсами їй не допомагає Китай, він навпаки задешево забирає її ресурси", – пояснив військовий експерт.

Зверніть увагу! У виданні CNN зауважило, що у квітні Україні вдалося звільнити більше територій, ніж захопила Росія. Це стало першим випадком із серпня 2024 року. За даними аналітиків, в українських військових наразі є перевага, попри те що росіяни продовжують повільний наступ. Однією з основних змін стали дрони. Україна збільшила кількість ударів, що виснажує росіян.

Якщо Україна надалі знищуватиме спроможності Москви вести війну, – а мовиться не лише про живу силу чи техніку на фронті, але й про удари по тилах, – у Кремля не буде шансу перемогти.

Злам відбувся саме у цьому – ми почали знищувати російські тили далекобійною зброєю. Тієї кількості наших дронів, яка зараз відпрацьовує по тилах ворога, достатньо, щоб через певний час загасити всю російську економіку. Принаймні у її європейській частині,

– підсумував Світан.

Ще одним важливим кроком України є знищення російських тилів оперативного рівня. Мовиться про тили першого ешелону, що розташовані на відстані 20 – 50 кілометрів від ЛБЗ, і тили другого ешелону, які перебувають за 150 – 200 кілометрів від фронту.

Яке рішення створило справжній прорив на фронті?

Фактором, який вже змінив війну, є поява наземних роботизованих комплексів. У Збройних Силах України їх стає дедалі більше, і вони рятують життя нашим захисникам, розповів заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Костянтин Немічев.

Пілот у безпеці керує роботом, який довозить БК та провізію на позиції, евакуює поранених. Нещодавно ми провели евакуацію цивільних. Так ми зменшуємо ризик втрат нашого особового складу. Це прорив у війні,

– наголосив Немічев.

Здебільшого виготовленням НРК займаються українські виробники, хоч співпраця у цьому напрямку є і з іноземними компаніями. Наразі найпопулярнішим видом наземних роботизованих комплексів є саме логістичні НРК.

"На полі бою може відбутися ще більший прорив, коли ми створимо штурмові НРК на штучному інтелекті. Таким роботизованим комплексом керуватиме пілот, він бачитиме повідомлення про рух і може підтвердили ціль для ураження. Це наступний крок нашої війни, і загалом це буде технологічний прорив у світі", – пояснив військовий.

Цікаво! Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що у першому півріччі 2026 року держава планує законтрактувати 25 тисяч НРК. Це вдвічі більше ніж за увесь 2025 рік. У березні наземні роботизовані комплекси залучили до приблизно 9 тисяч місій. За словами Федорова, ціль України, аби всю логістику на фронті виконували саме НРК.

Варто також додати, що на фронті вперше зафіксували випадок, коли захопити ворожу позицію вдалося без участі піхотинців. Лише за участі роботизованих комплексів вдалося не просто відбити територію, але й взяти в полон росіян.

Як діє Росія, програючи на фронті?