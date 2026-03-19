Відповідну думку в інтерв'ю для CNBC висловив генеральний директор концерну Армін Паппергер.

Що відомо про суттєве зменшення озброєнь через війну в Ірані?

Глава правління оборонного комплексу заявив, що запаси озброєння у світі стрімко скорочуються і вже зараз склади в Європі, США та на Близькому Сході майже спустошені.

Він зазначив, що передбачити завершення війни з Іраном неможливо, однак тривале протистояння ще більше виснажить глобальні арсенали.

Якщо війна на Близькому Сході триватиме ще місяць, може бути так, що у нас майже не залишиться ракет,

– підкреслив Армін Паппергер.

Очільник Rheinmetall також наголосив, що використовувати дорогі ракети для знищення дешевих дронів неефективно. Натомість кращим рішенням він вважає комбінування різних засобів, зокрема ракетних систем, артилерії та засобів перехоплення.

Водночас попит на ракети, за його словами, зараз надзвичайно високий, і компанія Rheinmetall очікує нових контрактів найближчим часом, зокрема веде перемовини з країнами Близького Сходу.

Окремо він відзначив успіхи України у протидії безпілотникам, підкресливши їхню ефективність, тоді як у Росії, за його оцінкою, з цим напрямком ситуація значно слабша.

Як ситуація на Близькому Сході вплинула на Україну?