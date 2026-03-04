Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що існують ризики, що Сполучені Штати Америки можуть затримувати певні партії зброї для України, з огляду на протистояння з Іраном. Проте, на його думку, це не вдарить критично по постачанню засобів ураження для українського війська.

Як нова війна може вплинути на українців?

Олег Саакян вважає, якщо виникнуть певні труднощі зі зброєю, то Україна зможе знайти альтернативу, щоб використовувати ті засоби ураження, які є, для інших важливих цілей.

Важливо! Експерт Дмитро Жмайло вважає, що Кремль навряд чи здатен надати Ірану реальну військову підтримку, адже всі його ресурси зосереджені на війні проти України та значною мірою виснажені. Інфраструктура співпраці між Росією, Іраном і Сирією поступово руйнується, що зменшує вплив Кремля в регіоні.

Цікаво, що у Кремлі не демонструють підтримку Ірану, який потерпає від атак США та Ізраїлю, хоч ще недавно ці країни були союзниками.

Це додатково підкреслило російську геополітичну нікчемність. Це позитивно для війни (в Україні – 24 Каналу), бо зменшує можливість для росіян проєктувати власну силу. Це може призвести до блокування певних ланцюжків для постачання елементів озброєння до Росії,

– сказав політолог.

Попри все, він підкреслив, що Україна зацікавлена, щоб війна на Близькому Сході завершилась якомога швидше, адже вона впливає на ціни на нафту.

Зростання таких витрат може негативно вплинути на логістику на фронті та цивільних, адже можуть суттєво зрости витрати на більшість послуг.

Що відомо про війну на Близькому Сході?