Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что существуют риски, что Соединенные Штаты Америки могут задерживать определенные партии оружия для Украины, учитывая противостояние с Ираном. Однако, по его мнению, это не ударит критически по поставкам средств поражения для украинской армии.

Как новая война может повлиять на украинцев?

Олег Саакян считает, если возникнут определенные трудности с оружием, то Украина сможет найти альтернативу, чтобы использовать те средства поражения, которые есть, для других важных целей.

Важно! Эксперт Дмитрий Жмайло считает, что Кремль вряд ли способен предоставить Ирану реальную военную поддержку, ведь все его ресурсы сосредоточены на войне против Украины и в значительной степени истощены. Инфраструктура сотрудничества между Россией, Ираном и Сирией постепенно разрушается, что уменьшает влияние Кремля в регионе.

Интересно, что в Кремле не демонстрируют поддержку Ирана, который страдает от атак США и Израиля, хотя еще недавно эти страны были союзниками.

Это дополнительно подчеркнуло российскую геополитическую ничтожность. Это положительно для войны (в Украине – 24 Канала), потому что уменьшает возможность для россиян проектировать собственную силу. Это может привести к блокированию определенных цепочек для поставки элементов вооружения в Россию,

– сказал политолог.

Несмотря на все, он подчеркнул, что Украина заинтересована, чтобы война на Ближнем Востоке завершилась как можно скорее, ведь она влияет на цены на нефть.

Рост таких расходов может негативно повлиять на логистику на фронте и гражданских, ведь могут существенно возрасти расходы на большинство услуг.

Что известно о войне на Ближнем Востоке?