Такою думкою з 24 Каналом поділився журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон, додавши, що ліквідація лідера Ірану Алі Хаменеї була вигідна для всього цивілізованого світу. Втім вона також вигідна для Росії, бо ціни на нафту одразу зросли.

Чи справді Росія виграє через війну в Ірані?

Але варто розуміти, що заробіток Кремля є лише тимчасовий. Це ніщо, якщо порівнювати з тим, що вони втратять воєнну підтримку, доступ до Близького Сходу, ключового союзника та вплив у цьому регіоні.

Іранський режим був одним з найбільших торгових партнерів Росії. Одночасно це був і воєнний, і торгівельний союз. Мовилось про понад 3 мільярди у рік, а це навіть більше, ніж заробляє Росія від Туреччини. Тож росіяни все одно постраждають через падіння режиму аятол, якщо до цього дійде.

"Навіть якщо високі ціни на нафту триматимуться значно довше, ніж до березня 2026 року, – це все одно не закриє діру у російському б'юджеті. Тому всі історії про те, що Росія отримує суттєву вигоду, є безглуздими", – наголосив Кейлін Робертсон.

Зверніть увагу! Натомість аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд вважає, що наразі ситуація грає на руку Путіну. Він отримує ресурси для затягування війни. Якщо санкції США проти Росії справді скасують, тоді бойові дії в Україні не просто продовжаться, а стануть інтенсивнішими.

Загалом війна на Близькому Сході є елементом дестабілізації для Росії. Вони допомагають Ірану зброєю, боєприпасами. Ймовірно, одна з причин, чому останнім часом було менше обстрілів України полягає в тому, що країна-агресорка передавала ці засоби у Тегеран.

Росія уже вступила у війну зі США

Росіяни цинічно вимагали скликати Радбез ООН, щоб покласти край війні в Ірані. При цьому окупанти продовжують воювати в Україні. Ба більше, план Росії полягає не в тому, щоб просто перемогти українців на полю бою. У Кремлі розуміють, що просування дуже повільні, деякі позиції ворог втрачає.

План Путіна більш масштабний та довгостроковий – глобальне домінування над демократичним Заходом. Він хоче побудувати вісь з іншими диктатурами проти демократії,

– наголосив ірландський журналіст.

Якщо російський диктатор побачить, що іранський режим падає, то зробить все для того, щоб його підтримати. Ймовірно, це зараз відбувається. Уже є матеріали у західних ЗМІ про те, що Росія передає розвіддані, супутникову інформацію про бази американських військ, а також слабкі місця їхньої ППО та радарів.

Це потрібно, щоб іранський режим міг вбивати американських військових. Це ще одне підтвердження, що Росія воює не лише з Україною, але й з Америкою та рештою світу,

– підкреслив Кейлін Робертсон.

Українці уже не один рік намагаються донести світові, що Росія не зупиниться, а лише розширить глобальне домінування та свою агресію. Коли Володимир Зеленський був у Білому домі, то казав, що якщо Путіна не зупинити, то він дійде до вашої країни. Уже зараз росіяни фактично б'ють по американських базах.

При цьому Трамп досі вважає Путіна своїм другом, хоче його задобрити. Саме через це він послабив санкції. Натомість очільник Кремля все добре розуміє і ставиться до лідера США як до "корисного ідіота". Він використовує методи КДБ: вбиває американців на їхніх базах, веде гібридну війну на території США, дезінформує. На жаль, Трамп не сприймає все це серйозно й не може позбутися своїх ілюзій.

