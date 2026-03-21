Дрон обнаружили местные жители 21 марта на черноморском побережье. Его идентифицировали как надводный беспилотный аппарат Aegir-W американской компании Sierra Nevada Corporation. Об этом пишет Defense Express.

Смотрите также Украинские специалисты уже успешно сбили несколько дронов в одной из стран Ближнего Востока, – СМИ

Что за новые морские дроны тестирует или использует Украина?

По предварительной информации, аппарат должны обследовать, после чего – уничтожить.

Известно, что такой дрон имеет длину до 10 метров, может двигаться со скоростью около 45 километров в час, перевозить до 300 килограммов груза и преодолевать до 900 километров.

Наиболее вероятное объяснение, как этот беспилотник оказался возле Турции, – его возможное использование или испытания в Украине.

Ранее официально не сообщалось, что Украина имеет такие дроны на вооружении или тестирует их.

В то же время подобные находки на турецком побережье уже случались и раньше.

Похожая ситуация была и с украинскими морскими дронами: о них впервые узнали в 2022 году, когда один из аппаратов вынесло на берег вблизи Севастополя. В том же году их начали применять в боях, и с тех пор они неоднократно поражали корабли российского флота и другие цели.

За последние годы украинские морские беспилотники значительно усовершенствовались и стали важным инструментом войны.

В частности, известный случай, когда надводный дрон сбил российский самолет Су-30. Такие системы уже доказали свою эффективность в бою и могут быть интересными для других стран.

Если же США действительно испытывают собственные морские дроны в Украине, они могут совершенствовать их на основе реального боевого опыта.

В перспективе это означает появление конкуренции для украинских разработок на мировом рынке вооружений. В то же время не исключено, что этот дрон создавался при участии украинских специалистов или в сотрудничестве с украинскими компаниями.

Что известно о развитии морских дронов в Украине?