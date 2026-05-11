Прем'єрка Латвії підтвердила, що Мелніс прийняв пропозицію. Про нові кадрові рішення Евіка Сіліня повідомила у соцмережі Х.
Дивіться також Європа витрачає мільярди на недорогу зброю майбутнього, – The Guardian
Що відомо про зміну міністра оборони?
Прем'єр-міністерка сказала, що Андріс Спрудс втратив довіру громадськості. На її думку, оборонний сектор у майбутньому має очолювати професіонал.
Прем'єрка Латвії зазначила, що оборонні витрати мають найбільше фінансування за всю історію країни – майже 5% ВВП. Це величезна відповідальність, яка вимагає чітких результатів.
Я вважаю, що сектор потребує нового, професійного підходу. Я запросила полковника Райвіса Мелніса обійняти посаду міністра оборони, і він погодився на це,
– повідомила Сіліня.
Вона розповіла, що майбутній міністр оборони має досвід служби в Національних збройних силах, військову освіту в Лондоні, а нині працював в Україні. Політикиня висловила сподівання, що національна оборона буде керуватися компетентно та цілеспрямовано.
Чому попереднього міністра оборони відправили у відставку?
Вночі 7 травня, імовірно, російські дрони перетнули повітряний простір Латвії. 10 травня очільник міноборони подав у відставку. Андріс Спрудс заявив, що йде з посади, щоб "захистити латвійську армію від втягування в політичну кампанію".
Інцидент з дроном, який стався цього тижня, чітко показав, що політичне керівництво оборонного сектору не змогло виконати свою обіцянку щодо безпечного неба над нашою країною,
– так Евіка Сіліня відреагувала на події 7 травня.
Зверніть увагу! Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що росіяни тестують НАТО, щоб розуміти, як там реагуватимуть на агресію проти однієї з країн Балтії. Для цього, за словами експерта, окупантам не потрібна важка техніка – достатньо "Шахедів".
Як Росія намагається дестабілізувати країни Балтії?
3 травня жителів кількох регіонів Латвії та Естонії попередили про можливу загрозу безпілотників. Причиною назвали військові дії Росії проти України та ризик потрапляння дронів у повітряний простір цих країн.
7 травня дрони перетнули повітряний простір Латвії. За інформацією поліції, один із дронів упав неподалік нафтового сховища в Резекне, що розташоване приблизно за 40 кілометрів від кордону з Росією. На території сховища пошкоджено чотири порожні нафтові резервуари.
У п'ятницю, 8 травня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з латвійською колегою. Він розповів, що Україна опрацьовує можливість відправлення своїх експертних груп для посилення захисту повітряного простору країн-партнерів.