Екіпажі підрозділу СТРІКС ліквідували російський БпЛА "СКАТ 450М". Цей дрон є дуже рідкісним.

Чим особливий підбитий ворожий дрон "СКАТ 450М"?

За весь час таких безпілотників знищено лише від 10 до 20 одиниць. Коштує він близько 400 тисяч доларів.

Ворог швидко адаптується та створює нові види озброєння, але підрозділ СТРІКС завжди готовий до нових викликів. Працюємо далі,

– йдеться у повідомленні військових.

Момент збиття рідкісного дрона росіян: дивіться відео

"СКАТ" – це російський безпілотний літальний апарат, який використовується для аеророзвідки та спостереження, оснащений оптичною та тепловізійною апаратурою. Він також може застосовуватися для наведення ракетних комплексів, наприклад ОТРК "Іскандер".

Відкритих даних про модифікацію "СКАТ 450 М" майже немає. Відомо, що:

форма крила цього безпілотника забезпечує низьку помітність на радарах та високу аеродинамічну ефективність;

відсутність виступаючих деталей зменшує ризик пошкоджень при приземленні, зокрема парашутному;

він працює при температурах від мінус 45 до плюс 45 градусів, що дозволяє застосовувати його у різних кліматичних зонах;

максимальна дальність польоту для моделі СКАТ 350М становить понад 240 кілометрів і робоча дальність управління до 100 кілометрів;

може перебувати в повітрі до 4 годин, що дає змогу вести спостереження на великих територіях без частих посадок.

