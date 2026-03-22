Про це розповів фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Які характеристики БпЛА "Клин"?

Характеристики безпілотника "Клин" наступні:

бойова частина до 5 кілограмів,

дальність польоту до 120 кілометрів,

швидкість до 120 кілометрів за годину,

час у польоті 60 – 90 хвилин.

Цей БпЛА також має функцію автозахоплення цілі та можливість повітряного підриву.

Окрім того, на ньому знайшли сучасний акумулятор нової технології Li-AFB.

БпЛА "Клин" / Фото Сергія "Флеша"

Довідково. Про те, що російський ОПК розробив дрон-камікадзе під назвою "Клин" зі штучним інтелектом, стало відомо у жовтні 2025.



А уже 10 лютого, всього за 4 місяці, такий ударний дрон знищили бійці 118 ОМБр.

