Про це розповів фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Які характеристики БпЛА "Клин"?
Характеристики безпілотника "Клин" наступні:
- бойова частина до 5 кілограмів,
- дальність польоту до 120 кілометрів,
- швидкість до 120 кілометрів за годину,
- час у польоті 60 – 90 хвилин.
Цей БпЛА також має функцію автозахоплення цілі та можливість повітряного підриву.
Окрім того, на ньому знайшли сучасний акумулятор нової технології Li-AFB.
БпЛА "Клин" / Фото Сергія "Флеша"
Довідково. Про те, що російський ОПК розробив дрон-камікадзе під назвою "Клин" зі штучним інтелектом, стало відомо у жовтні 2025.
А уже 10 лютого, всього за 4 місяці, такий ударний дрон знищили бійці 118 ОМБр.
Які нові дрони використовує Україна?
Бригада "Хартія" ексклюзивно для 24 Каналу розповіла про успішне використання дронів "Бамблбі" з ШІ для враження цілей навіть у важких умовах. Вони здатні розпізнавати та вражати ворожі цілі, включаючи техніку та піхоту, і працювати за лінією бойового зіткнення.
Також Україна може таємно застосовувати нові морські дрони американського виробництва Aegir-W. Один з них викинуло на узбережжя Туреччини.
Окрім того, Україна активно застосовує дрони-перехоплювачі. Уже 11 країн надіслали запит на отримання цих БпЛА. До того ж ЗМІ повідомили, що українські фахівці вже мали кілька успішних випадків їхнього застосування в одній з країн Близького Сходу.