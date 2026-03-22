ЗСУ змогли налагодити ефективне перехоплення іранських дронів "Шахед", які активно використовує Росія. Про це пише Associated Press.

Як Україна навчилась збивати "Шахеди" дешевими перехоплювачами?

Ще у 2022 році можливості боротьби з такими цілями були обмеженими, однак нині мобільні групи по всій країні здатні знищувати дрони прямо в повітрі. Ключову роль у цьому відіграють невеликі підрозділи, які самостійно тестують і вдосконалюють дрони-перехоплювачі.

Вартість таких рішень значно нижча за традиційні системи ППО. Один безпілотник може коштувати близько 2200 доларів, тоді як ракета комплексу Patriot – приблизно 2 мільйони. До того ж перехоплювачі можна використовувати повторно, якщо вони не вразили ціль.

Українські військові швидко адаптувалися до нових умов, створивши безпілотники, здатні розвивати швидкість понад 200 кілометрів на годину і наздоганяти ворожі цілі. Частину таких технологій розробляють у співпраці з оборонними компаніями, зокрема в Харкові.

До розвитку напрямку активно долучаються й волонтери. Фонд Повернись живим запустив проєкт "Дронопад", який допомагає масштабувати ефективні рішення та налагоджує взаємодію між військовими і виробниками. Український досвід уже привертає увагу інших країн.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що держави Близького Сходу цікавляться цими технологіями для протидії аналогічним загрозам. Експерти підкреслюють, що так звана "дешева ППО" іноді виявляється ефективнішою за дорогі західні системи. Попри початковий скепсис, розвиток дронів-перехоплювачів демонструє, що війна дедалі більше переходить у технологічну площину.

Як дрони-перехоплювачі підсилюють оборону?