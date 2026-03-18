Україна здійснила технологічний стрибок, який не під силу багатьом оборонним гігантам. В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розповідаю, чому це важливо.

Читайте також Поки Європа вагається, Київ вже в грі: як українські дрони змінюють баланс сил у світі

1. Гнучкість проти вартості: чому дорогі ракети програють?

Багаті країни завжди робили ставку на "найкращу" і найдорожчу зброю. Але сучасна війна – це війна на виснаження ресурсів. Ви можете мати ідеальну ракету, яка збиває будь-яку ціль, але що ви будете робити, коли ворог запустить тисячу дешевих "Шахедів"? Дорогі ракети закінчуються швидше, ніж виробничі потужності ворога.

Цифри говорять самі за себе. Один перехоплювач Patriot коштує понад 3 мільйони доларів, ракета NASAMS – трохи більше мільйона. При цьому собівартість виробництва "Шахеда" для Росії складає приблизно 35 тисяч доларів. Це означає, що кожне застосування Patriot проти дрона створює співвідношення витрат приблизно 85 до 1 – не на нашу користь.

Українська відповідь – дрони-перехоплювачі. Вони коштують від 1 000 до 4 000 євро, тоді як "Шахеди – від 25 000 до 40 000 євро кожен. При середньому показнику успішності понад 60% і ціні від 3 000 до 5 000 доларів за одиницю, перехоплювачі змінюють математику війни.

Ми навчилися збивати більшість повітряних загроз власними розробками, залишаючи дорогий ракетний арсенал для захисту від найскладніших цілей – балістики та крилатих ракет. Це і є економіка війни 21 століття.

Масштаб вже вражає: лише за 2025 рік Україна виробила 100 тисяч дронів-перехоплювачів. Ефективність їх бойового застосування перевищує 60%, що підтверджено в реальних умовах. У лютому 2026 року перехоплювачі здійснили близько 6 300 вильотів і знищили понад 1 500 російських БпЛА різних типів. Над столицею дрони забезпечили більше ніж 70% збитих "Шахедів".

2. Рівноцінний обмін: ми не просто беремо – ми віддаємо

Сьогодні наша співпраця з партнерами – це вже не одностороння допомога. Це рівноцінний обмін. Так, нам потрібні західні ракети, щоб збивати балістику над нашими містами. Але натомість ми пропонуємо технології та досвід, за які інші країни платили б мільярди доларів роками випробувань.

Підтвердженням цього слугує різкий розворот у геополітиці. Володимир Зеленський повідомив, що американські військові підрядники і сам президент Дональд Трамп висловили зацікавленість у придбанні українських технологій протидронового захисту. "Ми отримали повідомлення від них, і безпосередньо від президента теж, що вони зацікавлені", – сказав Зеленський.

До теми До Києва масово їдуть іноземці – світ полює на українські дрони

Іронія важко ігнорується: країна, що чотири роки просила батареї Patriot для захисту від ядерної держави, у десять разів більшої за неї, тихо побудувала новий рівень протиповітряної оборони за частку вартості. Тепер Вашингтон, який витратив приблизно 4 мільярди доларів на ракети-перехоплювачі лише за перший тиждень війни з Іраном, телефонує до Києва по допомогу.

Наші дрони дісталися нам важкою ціною – ціною життів та випробувань у реальних боях. Тому, коли ми передаємо ці системи чи навчаємо іноземних фахівців, ми передаємо не просто "залізо", а життєздатну стратегію виживання в сучасному світі.

3. Геополітика та "російський слід"

Ми бачимо, як Росія активно підживлює конфлікти в інших регіонах, зокрема на Близькому Сході. Ми знаходимо російські компоненти в дронах, що летять на мирні об'єкти далеко за межами України. Це одна війна з багатьма фронтами.

Зимою 2025 – 2026 років Росія запустила понад 14 670 керованих авіабомб, 738 ракет і майже 19 тисяч ударних дронів проти України. Однак, попри хвилі атак у сотні дронів за ніч, менше як 10% "Шахедів" досягають своїх цілей. Це результат саме тієї багаторівневої системи, яку ми вибудували з нуля.

Тепер ця система потрібна всім. Щонайменше 11 країн, а також США та низка європейських держав звернулися до Києва по допомогу. Українське обладнання та особовий склад вже вирушили до Йорданії та інших країн регіону.

Україна готова допомагати партнерам. Навіть маючи власні турботи на фронті, ми здатні виділити інструкторів та техніку для навчання союзників. Бо кожна збита загроза деінде – це удар по спільному ворогу і стабільність, яка зрештою впливає і на ціни на пальне, і на глобальну логістику.

4. Майбутнє – за спільними інноваціями

Розгортання американо-українських систем, як-от Merops, є найкращим доказом того, що український досвід інтегрується у світову систему безпеки. Великі корпорації інвестують в українських виробників, бо ми даємо те, чого немає в кабінетних розробників – перевірену полем бою ефективність.

Рада національної безпеки та оборони України повідомила, що виробничі потужності з випуску дронів-перехоплювачів зросли у вісім разів. Зеленський зазначив, що в Україні зараз працює 450 виробників дронів, із яких 40 – 50 є провідними. Відкриття експорту зброї дозволить цій цифрі зрости ще стрімкіше.

Один лише перехоплювач Sting від Wild Hornets, вартістю близько 2 500 доларів, станом на лютий 2026 року знищив понад 3 900 дронів, включно з першим підтвердженим збиттям реактивного "Герань-3". Це не лабораторні показники – це результати, отримані в бою.

Ми не горді. Нам не завжди потрібно "дякую". Нам потрібен результат – закрите небо та знищена загроза. Українські дрони-перехоплювачі вже стали тим проривом, яким свого часу були FPV-дрони. І це лише початок нашого шляху як технологічного щита вільного світу.