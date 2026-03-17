Світова безпека по-українськи

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ відправив до країн Близького Сходу кілька серйозних команд фахівців із безпілотних технологій. Мовиться не про символічні місії – кожна група налічує десятки експертів, які здатні провести повну оцінку загроз і продемонструвати ефективні рішення для протидії іранським ударним безпілотникам. Про це пише Юрій Федоренко.

Поки європейці вагаються з приводу своєї участі в бойових діях на Близькому Сході, Україна вже там. Ми ділимося досвідом, якого сьогодні не має жодна інша країна світу: практикою щоденної боротьби з дронами типу Shahed, які Росія масово використовує проти українських міст.

Зокрема, Україна вже відправила до Йорданії групу фахівців і безпілотники-перехоплювачі для захисту американських військових баз. За словами Володимира Зеленського, запит на допомогу від США надійшов у четвер – і вже наступного дня українська команда вирушила на місце.

Крім того, кілька держав регіону звернулися до Києва з проханням про аналогічну підтримку. Фактично мовиться про появу нового явища у світовій політиці – експорту безпеки українського зразка.

Українські дрони-перехоплювачі стали оптимальним рішенням для боротьби з масованими атаками безпілотників. Вони значно дешевші за традиційні засоби протиповітряної оборони, які використовують західні країни. Застосування дорогих ракет систем ППО для знищення дешевих дронів експерти іноді називають "економічним самогубством". Натомість наші перехоплювачі пропонують асиметричне рішення: дешевше, швидше і технологічно гнучкіше.

Це відкриває для України одразу кілька стратегічних можливостей.

По-перше, формуються нові політичні партнерства – насамперед зі США та державами Близького Сходу.

По-друге, з'являється шанс отримати доступ до нових технологій та ліцензій на виробництво західних ракетних систем.

По-третє, українські компанії можуть зайняти важливу нішу на глобальному ринку озброєнь.

На початку війни в Перській затоці багато українських експертів побоювалися, що увага світу до України суттєво зменшиться. Частково ці побоювання були виправдані: геополітичний фокус справді змістився. Проте сталося і дещо інше: суб'єктність України зросла. Наша зброя, наші технології та наша експертиза поступово перетворюються на важливий елемент світової безпекової архітектури.

Зростання української суб'єктності – ще один крок до майбутнього, у якому Україна буде не тільки форпостом Європи, а й однією з держав, що формують глобальний порядок денний.