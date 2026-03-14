Дрони-перехоплювачі вирішують не все

Наш досвід показує не лише те, що треба різне супутнє обладнання для роботи відповідних груп, а і те, що це дуже людино-інтенсивна річ. Про це пише Микола Бєлєсков.

Дрони-перехоплювачі мають обмеження у радіусі, в той час як атакуюча сторона має завжди перевагу в тому, що інша сторона не знає, як буде прокладений маршрут атаки наступного разу. А тому зараз БпЛА-перехоплювачі, за офіційними заявами, дають 30 – 33% від всіх перехоплень. А решта – це класичні засоби типу ПЗРК, зенітна артилерія, гелікоптери, різні ЗРК чи навіть винищувачі.

До прикладу, розповім, як працює перевага сторони, яка атакує. Після нарощення ППО на Чернігівщині і біля Києва, ворожі БпЛА почали робити великий гак і обходити це під час низки атак у лютому 2026 року. Тому треба буде країнам Затоки перекривати ще й Ірак, щоб через нього не могли зайти БпЛА Ірану.

Коли згадують, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський казав, що 70% збиття шахедів – це дрони-перехоплювачі, то забувають, що пан Сирський говорив про Київ і околиці. Загалом по країні ситуація трохи інша.

У лютому збили 4600 російських дронів – з них 1500 ліквідували БпЛА-перехоплювачі. Тому в середньому по країні частка безпілотників ворога, які перехоплені дронами-перехоплювачами, становить 33%. Власне, як казав представник Повітряних сил ЗСУ в лютому 2026 року.

