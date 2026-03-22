Об этом рассказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.
Какие характеристики БпЛА "Клин"?
Характеристики беспилотника "Клин" следующие:
- боевая часть до 5 килограммов,
- дальность полета до 120 километров,
- скорость до 120 километров в час,
- время в полете 60 – 90 минут.
Этот БпЛА также имеет функцию автозахвата цели и возможность воздушного подрыва.
Кроме того, на нем нашли современный аккумулятор новой технологии Li-AFB.
БпЛА "Клин" / Фото Сергея "Флеша"
Справочно. О том, что российский ОПК разработал дрон-камикадзе под названием "Клин" с искусственным интеллектом, стало известно в октябре 2025 года.
А уже 10 февраля, всего за 4 месяца, такой ударный дрон уничтожили бойцы 118 ОМБр.
Какие новые дроны использует Украина?
Бригада "Хартия" эксклюзивно для 24 Канала рассказала об успешном использовании дронов "Бамблби" с ИИ для поражения целей даже в тяжелых условиях. Они способны распознавать и поражать вражеские цели, включая технику и пехоту, и работать за линией боевого соприкосновения.
Также Украина может тайно применять новые морские дроны американского производства Aegir-W. Один из них выбросило на побережье Турции.
Кроме того, Украина активно применяет дроны-перехватчики. Уже 11 стран прислали запрос на получение этих БпЛА. К тому же СМИ сообщили, что украинские специалисты уже имели несколько успешных случаев их применения в одной из стран Ближнего Востока.