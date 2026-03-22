Об этом рассказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Какие характеристики БпЛА "Клин"?

Характеристики беспилотника "Клин" следующие:

боевая часть до 5 килограммов,

дальность полета до 120 километров,

скорость до 120 километров в час,

время в полете 60 – 90 минут.

Этот БпЛА также имеет функцию автозахвата цели и возможность воздушного подрыва.

Кроме того, на нем нашли современный аккумулятор новой технологии Li-AFB.

БпЛА "Клин" / Фото Сергея "Флеша"

Справочно. О том, что российский ОПК разработал дрон-камикадзе под названием "Клин" с искусственным интеллектом, стало известно в октябре 2025 года.



А уже 10 февраля, всего за 4 месяца, такой ударный дрон уничтожили бойцы 118 ОМБр.

