Тактика включает увеличение количества потерь в личном составе, в частности. Об этом пишет The Economist.

Как дроны ВСУ истощают армию России?

По данным командира, после его назначения летом 2025 года потери российских войск существенно выросли. В частности, в декабре впервые количество ликвидированных оккупантов превысило темпы пополнения армии России. В то же время даже на активных направлениях, например вблизи Константиновки, враг достиг ограниченных результатов.

Бровди оценивает, что подразделения беспилотных систем обеспечивают более трети всех потерь российской армии, хотя составляют лишь около 2% от численности ВСУ. В пиковые периоды, по его словам, потери россиян могут достигать до 400 человек в сутки.

Командующий также обращает внимание на кадровые проблемы российской армии. По его словам, в случае потерь пехоты российское командование вынуждено отправлять на передовую даже штабных офицеров, не имеющих достаточного боевого опыта.

Издание подчеркивает, что Бровди использует в военной сфере подход из бизнеса, где он ранее работал зернотрейдером. Именно это позволило ему выстроить эффективную систему управления дроновыми операциями, включая анализ результатов поражений и быструю адаптацию тактики.

Одной из ключевых инноваций стала концепция "линии дронов" – зоны постоянной разведки и поражения, которая компенсирует недостаток пехоты. Кроме того, создана целая экосистема из примерно 15 взаимосвязанных функций: от разведки и радиоэлектронной борьбы до минирования и производства боеприпасов. По словам Бровди, эффективность этой системы позволяет достигать значительного соотношения потерь – условно до 400 российских военных на одного украинского. При этом стоимость одного поражения составляет около 878 долларов, что делает такую тактику экономически выгодной.

В то же время деятельность командира вызывает дискуссии из-за публикации видео поражений в соцсетях. Сам Бровди отвергает критику, подчеркивая, что в условиях войны речь идет о выживании и защите страны.

