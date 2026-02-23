Путин не продемонстрировал никаких сигналов для мира. Об этом стало известно из его видеообращения по случаю советского праздника 23 февраля.

Какие заявления прозвучали в обращении Путина?

По словам диктатора, Кремль намерен системно усиливать способности всех родов войск, уделяя особое внимание модернизации вооружения и созданию новых образцов техники, в частности элементов "ядерной триады". Также он пообещал повысить боеготовность армии и способность войск действовать в "самых сложных условиях".

Российских военных, которые участвуют в войне против Украины, Путин назвал "настоящими патриотами" и "опорой государства", фактически героизируя участников агрессии. Кроме того, он объявил 2026 год "годом единства народов России" вокруг так называемого "священного долга".

Отметим, что ранее ветеран армии США Пол Левандовски рассказал 24 Каналу, что Россия несет серьезные потери на фронте, и Кремлю трудно пополнять резервы, привлекая даже иностранцев. Перед Путиным стоит вызов – уменьшить масштабы военных операций или объявить масштабную мобилизацию, что может быть фатальным.

