Путин начал Третью мировую войну, напав на Украину. Об этом глава государства заявил в комментарии BBC.

Смотрите также Зеленский заявил о новой тактике массированных атак России

Что Зеленский сказал о Третьей мировой?

Журналист поинтересовался у украинского лидера: боится ли Дональд Трамп так же, как и Джо Байден, ядерного шантажа и начала Третьей мировой войны.

Я считаю, что Путин уже ее (третью мировую – 24 Канал) начал. Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить... Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить жизнь людей, которую они выбрали для себя,

– ответил Зеленский.

По его словам, Украина сегодня фактически сдерживает эту войну, не позволяя ей перерасти в полномасштабную глобальную конфликтную ситуацию.

Президент подчеркнул необходимость усиленного военного и экономического давления на Россию, чтобы заставить Путина отступить.

Также Зеленский отверг предположение, что отказ Украины от Донбасса удовлетворит российского лидера и тот положит конец войне. Глава Кремля, возможно, согласился остановить боевые действия на время только для того, чтобы восстановиться и продолжить агрессию.

Президент Украины выразил уверенность в победе своей страны и в том, что рано или поздно она вернет все оккупированные территории. Сейчас этого она сделать не может, потому что это будет стоить жизней большого количества людей. На такую жертву Украина пойти не может, потому что земли без людей – ничто.

Что известно об угрозе Третьей мировой войны?