Об этом свидетельствуют результаты опроса The Politico Poll, в котором приняли участие по 2000 человек из США, Канады, Великобритании, Франции и Германии.
Когда может начаться Третья мировая война?
Поскольку война России против Украины продолжается уже 4 года и не видно ее скорого завершения, а США при президенте Дональде Трампе осуществляют военные действия в Иране, Сирии, Венесуэле и Африке, многие избиратели видят рост риска глобального конфликта.
Особенно резкий рост тревоги наблюдается в Великобритании. Там 43% считают, что новая мировая война "вероятна" или "очень вероятна" до 2031 года (против 30% в марте 2025-го).
Среди американцев так думают 46% (против 38% в прошлом году).
Из 5 стран только в Германии большинство склоняется к мнению, что Третья мировая война в ближайшие 5 лет маловероятна.
Относительно участия отдельных стран в войне, американцы чаще всего предполагают, что их государство может оказаться в состоянии войны в течение 5 лет. Далее следуют Великобритания и Франция. Это свидетельствует о том, что ядерные государства НАТО могут быть более готовыми к конфликту, чем другие страны, а образ Трампа как "президента мира" не является убедительным для американских избирателей.
По меньшей мере треть опрошенных в США, Великобритании, Франции и Канаде считает вероятным или очень вероятным применение ядерного оружия в войне в течение следующих 5 лет.
Россию называют самой большой угрозой миру в Европе, тогда как канадцы считают наибольшей опасностью для безопасности Америку Трампа.
Во Франции, Германии и Великобритании второй по масштабу угрозой называют США – значительно чаще, чем Китай.
Большинство избирателей во Франции, Германии, Великобритании и Канаде считают, что их страны должны увеличить расходы на оборону. Наибольшая поддержка – в Великобритании и Канаде. Однако ключевой вопрос – как это финансировать.
Опрос показал, что поддержка дополнительных оборонных расходов уменьшается, когда респондентам предлагают выбрать источник финансирования: сокращение других бюджетов, новые заимствования или повышение налогов.
В 2025 году 40% французов и 37% немцев были готовы поддержать увеличение оборонных расходов с учетом бюджетных компромиссов. В этом году поддержка упала до 28% во Франции и 24% в Германии.
Опрос также показал значительный скепсис относительно создания постоянной армии ЕС под единым командованием – идеи, которую обсуждала Европейская комиссия. Ее поддержали лишь 22% немцев и 17% французов.
Вместо этого обязательная военная служба наиболее популярна в Германии и Франции – ее поддерживает примерно половина населения.
Что известно о подготовке западных стран к войне с Россией?
Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала отметил: до 2024 года фактически только две армии можно было считать полноценно боеспособными – Франции и Финляндии, тогда как другие были условно готовы к большой войне. После осознания рисков часть государств начала фактически восстанавливать вооруженные силы почти с нуля. Активнее всего усиливаются страны, расположенные ближе к России: Польша, Германия, государства Балтии, Великобритания, Нидерланды. В то же время в Южной Европе изменения преимущественно фрагментарные или остаются на уровне деклараций.
Эстонская разведка утверждает, что Россия планирует увеличить численность войск вдоль восточного фланга НАТО. В то же время она не имеет возможности для атаки на Европу в 2026 году.
Вероятное прекращение огня в Украине может усилить угрозу на восточном фланге НАТО, поскольку Кремль сможет восстанавливать и наращивать военный потенциал. Об этом сказал председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. Он отметил, что простое прекращение огня без реальных ограничений на военное развертывание России не сделает Европу безопаснее.