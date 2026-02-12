Политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала объяснил, что говорить о всей Европе как едином целом нельзя. По его словам, пока что к серьезному перевооружению и восстановлению боеспособности готовятся лишь несколько государств, тогда как другие остаются позади.

Какие страны Европы реально готовятся к войне?

Денисенко объяснил, что подготовка к возможной войне с Россией в Европе происходит неравномерно. По его словам, нельзя говорить о "средней температуре", ведь часть государств только начинает серьезные реформы, тогда как другие до сих пор не демонстрируют системных изменений.

Вниманию! Страны Балтии усиливают оборону на восточном фланге НАТО. Эстония уже начала строительство бункеров на границе с Россией в пределах Балтийской оборонительной линии, а Латвия планирует запуск завода по производству боеприпасов для укрепления собственных оборонительных возможностей.

Он напомнил, что еще до 2024 года фактически только две армии в Европе можно было назвать полноценно боеспособными.

К 2024 году в Европе, по сути, существовало две боеспособные армии – Франция и Финляндия. Все остальные были условно боеспособны,

– отметил политолог.

По его словам, ситуация начала меняться после осознания реальных рисков. Некоторые страны фактически вынуждены заново выстраивать свои вооруженные силы, потому что годами сокращали оборонные бюджеты и не рассматривали серьезную военную угрозу.

Когда у тебя фактически не было армии и ты начинаешь ее строить почти с нуля – это безусловно серьезно,

– объяснил Денисенко.

Однако, говорить об общеевропейской мобилизации не приходится. Процесс усиления армий происходит точечно, и пока это несколько государств, которые осознают непосредственную угрозу. Другие страны или только декларируют намерения, или откладывают масштабные изменения.

Часть стран действительно готовится и выстраивает армию, а часть к этому даже не приступала,

– отметил он.

Политолог объяснил, что география имеет значение. Государства, которые расположены ближе к России или Балтийскому региону, активнее инвестируют в восстановление оборонных возможностей. Зато в Южной Европе, по его словам, изменения носят преимущественно фрагментарный характер.

Польша, Германия, страны вокруг Балтийского моря, Нидерланды и Великобритания – это те, кто реально усиливает армию. Относительно других – если что-то и происходит, то это очень точечные вещи,

– пояснил Денисенко.

По его словам, нынешняя волна реформ в части Европы свидетельствует о понимании рисков, однако пока это не общеевропейский процесс, а инициатива отдельных государств.

Что известно о подготовке Европы к возможному расширению войны: