Політолог Вадим Денисенко в ефірі 24 Каналу пояснив, що говорити про всю Європу як єдине ціле не можна. За його словами, поки що до серйозного переозброєння та відновлення боєздатності готуються лише кілька держав, тоді як інші залишаються позаду.

Які країни Європи реально готуються до війни?

Денисенко пояснив, що підготовка до можливої війни з Росією в Європі відбувається нерівномірно. За його словами, не можна говорити про "середню температуру", адже частина держав лише починає серйозні реформи, тоді як інші досі не демонструють системних змін.

До уваги! Країни Балтії посилюють оборону на східному фланзі НАТО. Естонія вже розпочала будівництво бункерів на кордоні з Росією в межах Балтійської оборонної лінії, а Латвія планує запуск заводу з виробництва боєприпасів для зміцнення власних оборонних спроможностей.

Він нагадав, що ще до 2024 року фактично лише дві армії в Європі можна було назвати повноцінно боєздатними.

До 2024 року в Європі, по суті, існувало дві боєздатні армії – Франція і Фінляндія. Усі інші були умовно боєздатні,

– зазначив політолог.

За його словами, ситуація почала змінюватися після усвідомлення реальних ризиків. Деякі країни фактично змушені заново вибудовувати свої збройні сили, бо роками скорочували оборонні бюджети і не розглядали серйозну воєнну загрозу.

Коли в тебе фактично не було армії і ти починаєш її будувати майже з нуля – це безумовно серйозно,

– пояснив Денисенко.

Проте, говорити про загальноєвропейську мобілізацію не доводиться. Процес посилення армій відбувається точково, і поки що це кілька держав, які усвідомлюють безпосередню загрозу. Інші країни або лише декларують наміри, або відкладають масштабні зміни.

Частина країн справді готується і вибудовує армію, а частина до цього навіть не приступала,

– зазначив він.

Політолог пояснив, що географія має значення. Держави, які розташовані ближче до Росії або Балтійського регіону, активніше інвестують у відновлення оборонних спроможностей. Натомість у Південній Європі, за його словами, зміни носять переважно фрагментарний характер.

Польща, Німеччина, країни навколо Балтійського моря, Нідерланди та Велика Британія – це ті, хто реально посилює армію. Щодо інших – якщо щось і відбувається, то це дуже точкові речі,

– пояснив Денисенко.

За його словами, нинішня хвиля реформ у частині Європи свідчить про розуміння ризиків, однак поки що це не загальноєвропейський процес, а ініціатива окремих держав.

