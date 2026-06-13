У суді вона заявила, що не усвідомлювала своїх дій, бо "не дивилася новин". Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Що відомо про діяльність засудженої зрадниці?

У березні 2025 року жінку завербували через Telegram.

Спочатку вона збирала інформацію про об'єкти у Києві та на Полтавщині, зокрема фотографувала військовий об'єкт і залізничний транспорт та передавала дані ворогу за гроші.

Пізніше вона погодилася підготувати теракт у рідному місті.

За вказівками куратора зрадниця орендувала квартиру та виготовила саморобний вибуховий пристрій. За його встановлення їй пообіцяли 1 тисячу доларів.

Але насправді російські спецслужби хотіли її ліквідувати під час вчинення злочину.

Теракт вдалося попередити, а жінку затримати.

До слова, нещодавно у Запоріжжі затримали мобілізованого. Він просив росіян навести БпЛА на СІЗО.

Також через колаборантів Росія суттєво збільшила використання Starlink на фронті. Вони зраджують Україну за 100 доларів.