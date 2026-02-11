Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що Росія використовує малі штурмові групи, аби проникати вглиб української оборони. Головною причиною є – перевага у живій силі.
Дивіться також Росія наступає на кількох напрямках: чому загроза з Білорусі змушує Україну розтягувати резерви
З якою проблемою зіткнулася українська армія?
Павло Лакійчук вважає, що серйозна проблема української армії полягає в тому, що зараз доволі складно із комплектацією війська.
Треба розуміти, коли у батальйоні 40 – 50% особового складу, то це не через те, що він вдвічі менший. Це про те, що батальйон має менше спроможностей. Це означає, що весь розрахунок (військового командування – 24 Канал) працювати не може, бо без одних – інші не зможуть,
– пояснив він.
Така ситуація дає противнику на полі бою спроможності проникати вглиб української оборони.
За словами експерта з безпеки, там, де раніше окупантам доводилось йти в штурм, атакуючи українські позиції, щоб просуватись далі, то зараз вони проходять у тих ділянках фронту, які, ймовірно, майже не захищені.
Інколи їх називають диверсійно-розвідувальні групи, але це піхотна, яка просочується з метою закріпитись і просунутись. Вони фактично заходять у тил наших оборонців,
– сказав він.
Як наслідок, окупантам вдається частково просуватись, наприклад, на Покровському напрямку.
Яка ситуація поблизу Покровська: дивіться на карті
Лакійчук підсумував, що якісь проблеми може вирішити військове командування України, але його можливості не безмежні, адже воно оперує тими ресурсами, які армії надає держава та суспільство.
Наступ Росії на фронті: останні новини
За оцінками The New York Times, уже навесні 2026 року сукупні втрати України та Росії у війні можуть перевищити 2 мільйони людей, при цьому близько двох третин припадає на російську сторону. Журналісти зазначають, що в Україні втрати сприймають як національну трагедію, тоді як у Росії суспільство значною мірою ізольоване від реальної ціни війни.
На Сумщині російська група з 22 військових намагалася проникнути на територію області через газопровід поблизу Яблунівки. Українські десантники заздалегідь отримали розвіддані та знищили штурмову групу ударами дронів і артилерії — вижити вдалося лише одному окупанту.
Західні медіа пишуть про можливу підготовку Росії до наступальних дій на півдні України, зокрема поблизу Покровська, Гуляйполя та на захід від Запоріжжя. Водночас у Києві наголошують, що ці наміри відомі вже кілька місяців і Сили оборони заздалегідь вживають заходів для їхнього зриву.