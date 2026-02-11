Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що Росія використовує малі штурмові групи, аби проникати вглиб української оборони. Головною причиною є – перевага у живій силі.

З якою проблемою зіткнулася українська армія?

Павло Лакійчук вважає, що серйозна проблема української армії полягає в тому, що зараз доволі складно із комплектацією війська.

Треба розуміти, коли у батальйоні 40 – 50% особового складу, то це не через те, що він вдвічі менший. Це про те, що батальйон має менше спроможностей. Це означає, що весь розрахунок (військового командування – 24 Канал) працювати не може, бо без одних – інші не зможуть,

– пояснив він.

Така ситуація дає противнику на полі бою спроможності проникати вглиб української оборони.

За словами експерта з безпеки, там, де раніше окупантам доводилось йти в штурм, атакуючи українські позиції, щоб просуватись далі, то зараз вони проходять у тих ділянках фронту, які, ймовірно, майже не захищені.

Інколи їх називають диверсійно-розвідувальні групи, але це піхотна, яка просочується з метою закріпитись і просунутись. Вони фактично заходять у тил наших оборонців,

– сказав він.

Як наслідок, окупантам вдається частково просуватись, наприклад, на Покровському напрямку.

Лакійчук підсумував, що якісь проблеми може вирішити військове командування України, але його можливості не безмежні, адже воно оперує тими ресурсами, які армії надає держава та суспільство.

