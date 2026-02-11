Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что Россия использует малые штурмовые группы, чтобы проникать вглубь украинской обороны. Главной причиной является – преимущество в живой силе.

С какой проблемой столкнулась украинская армия?

Павел Лакийчук считает, что серьезная проблема украинской армии заключается в том, что сейчас довольно сложно с комплектацией войска.

Надо понимать, когда в батальоне 40 – 50% личного состава, то это не из-за того, что он вдвое меньше. Это о том, что батальон имеет меньше возможностей. Это означает, что весь расчет (военного командования – 24 Канал) работать не может, потому что без одних – другие не смогут,

– объяснил он.

Такая ситуация дает противнику на поле боя возможности проникать вглубь украинской обороны.

По словам эксперта по безопасности, там, где раньше оккупантам приходилось идти в штурм, атакуя украинские позиции, чтобы продвигаться дальше, то сейчас они проходят в тех участках фронта, которые, вероятно, почти не защищены.

Иногда их называют диверсионно-разведывательные группы, но это пехотная, которая просачивается с целью закрепиться и продвинуться. Они фактически заходят в тыл наших защитников,

– сказал он.

Как следствие, оккупантам удается частично продвигаться, например, на Покровском направлении.

Лакийчук подытожил, что какие-то проблемы может решить военное командование Украины, но его возможности не безграничны, ведь оно оперирует теми ресурсами, которые армии предоставляет государство и общество.

