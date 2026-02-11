Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что Россия использует малые штурмовые группы, чтобы проникать вглубь украинской обороны. Главной причиной является – преимущество в живой силе.
Смотрите также Россия наступает на нескольких направлениях: почему угроза из Беларуси заставляет Украину растягивать резервы
С какой проблемой столкнулась украинская армия?
Павел Лакийчук считает, что серьезная проблема украинской армии заключается в том, что сейчас довольно сложно с комплектацией войска.
Надо понимать, когда в батальоне 40 – 50% личного состава, то это не из-за того, что он вдвое меньше. Это о том, что батальон имеет меньше возможностей. Это означает, что весь расчет (военного командования – 24 Канал) работать не может, потому что без одних – другие не смогут,
– объяснил он.
Такая ситуация дает противнику на поле боя возможности проникать вглубь украинской обороны.
По словам эксперта по безопасности, там, где раньше оккупантам приходилось идти в штурм, атакуя украинские позиции, чтобы продвигаться дальше, то сейчас они проходят в тех участках фронта, которые, вероятно, почти не защищены.
Иногда их называют диверсионно-разведывательные группы, но это пехотная, которая просачивается с целью закрепиться и продвинуться. Они фактически заходят в тыл наших защитников,
– сказал он.
Как следствие, оккупантам удается частично продвигаться, например, на Покровском направлении.
Какая ситуация вблизи Покровска: смотрите на карте
Лакийчук подытожил, что какие-то проблемы может решить военное командование Украины, но его возможности не безграничны, ведь оно оперирует теми ресурсами, которые армии предоставляет государство и общество.
Наступление России на фронте: последние новости
По оценкам The New York Times, уже весной 2026 года совокупные потери Украины и России в войне могут превысить 2 миллиона человек, при этом около двух третей приходится на российскую сторону. Журналисты отмечают, что в Украине потери воспринимают как национальную трагедию, тогда как в России общество в значительной степени изолировано от реальной цены войны.
На Сумщине российская группа из 22 военных пыталась проникнуть на территорию области через газопровод вблизи Яблоновки. Украинские десантники заранее получили разведданные и уничтожили штурмовую группу ударами дронов и артиллерии - выжить удалось лишь одному оккупанту.
Западные медиа пишут о возможной подготовке России к наступательным действиям на юге Украины, в частности вблизи Покровска, Гуляйполя и к западу от Запорожья. В то же время в Киеве отмечают, что эти намерения известны уже несколько месяцев и Силы обороны заранее принимают меры для их срыва.