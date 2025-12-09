Однако Европа вскоре и сама может оказаться в ситуации, когда ей потребуются гарантии безопасности. Об этом 24 Каналу рассказал директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, подчеркнув, что европейские страны имеют четкое осознание относительно того, что противостояния с Россией им избежать не удастся.
Имела ли Европа шанс остановить агрессию России?
"Они понимают, что следующая война будет. Советники Владимира Путина уже открыто говорят, что это война не только против Украины, но и против НАТО и Европы", – подчеркнул Добрянский.
Обратите внимание! Недавно Владимир Путин заявил, что в случае если Европа начнет войну с Россией, то вскоре Кремлю "не с кем будет договариваться". Он сказал, что Россия не настроена воевать с Европой, однако, если европейские страны начнут войну, Москва якобы готова "прямо сейчас" действовать в ответ. Путин добавил, что действует хирургически в Украине и это не война в прямом смысле слова. Если же начнется война с Европой, "будет иначе".
Европейцы также понимают, что лучше помочь Украине сегодня, когда уже идут боевые действия, когда сформирована самая мощная армия в Европе – украинская, чем, по его словам, иметь или открытую войну, или столкновения с Россией на территории стран Балтии или Средневосточной Европы.
Все больше европейских лидеров имеют понимание, что лучше для Европы остановить Путина теперь. К сожалению, ранее, когда произошло нападение России на Грузию, они не хотели помочь. Также они соответственно не отреагировали на репрессии против внутренних голосов в России. В противном случае мы бы не видели, что произошло в Буче и других странах, где наш враг наступает,
– отметил Андрей Добрянский.
Директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки считает, что только теперь Европа открывает глаза на проблему и приходит к выводу, если не побороть агрессора в крупнейшей европейской стране – Украине, то он быстро нападет на другие – меньшие государства.
Возможна ли война Европы с Россией?
В издании Sky News пишут, что в случае заключения мирного соглашения, важно, чтобы суверенитет Украины поддержали надежными гарантиями безопасности Европа и США.
Однако это предполагает, что европейские союзники НАТО – Великобритания, Франция и Германия – должны подготовить свои армии и население к тому, что страны могут вступить в войну, если Россия попытается проверить их поддержку Украины.
Также европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс предположил, что к 2030 году Россия может напасть на страны Балтии – Эстонию, Латвию, Литву. Поэтому ЕС и НАТО, по его мнению, должны подготовиться к тому, чтобы защитить эти страны и научиться от Украины.